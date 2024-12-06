宋芝齡率灣仔青聯與THEi高科院合作　為學生提供地區工作實習機會

自由黨宋芝齡成立灣仔青年聯會後，即馬不停蹄大搞地區活動，今日（6日）又有新猷，率灣仔青聯與THEi高科院合作，為學生提供地區工作實習機會。



本身是灣仔青年聯會主席的宋芝齡及THEi高科院（香港高等教育科技學院）酒店餐飲及工商管理學系助理教授陳溢謙簽訂合作意向書。聯會表示，為了讓青年更奮發地參與地區事務，與香港高等教育科技學院簽訂地區實習合作意向書，列明協會提供與學系有關的地區工作及活動實習機會，每人126小時，地區組織會就學生工作表現評分，並向院校報告，同時學院汲取意見後，亦可調整課程及安排更多學生到社區服務。

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聯會執行主席周振傑以個人名義向院校捐款，用於更新院校新媒體設備，希望轉化成青年地區工作成果，合力推動社區事務。活動上，灣仔警區助理警民關係主任歐鎮銘向學生分享職場生涯及地區服務，並為同學解答職場及生涯規劃問題。