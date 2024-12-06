鄧炳強訪滬｜與上海市公安局局長會面　望持續合作、共同維護國安

保安局局長鄧炳強今日（6日）與上海市副市長、公安局局長會面，及到訪上海海關學院。鄧炳強指上海市公安局與香港特區政府執法部門一直緊密合作，在預防和打擊跨境罪案、培訓交流等方面的協作成效顯著，期望雙方能持續深化協作，發揮各自專業優勢，共同維護國家安全及繁榮穩定發展。鄧炳強明日下午轉往杭州繼續訪問行程。



鄧炳強（左）與上海市副市長、公安局局長張亞宏（右）會面。（政府新聞處）

鄧炳強（中）到訪上海海關學院。（政府新聞處）

鄧炳強：望共同提升兩地海關人員的專業知識及能力

鄧炳強下午到訪上海海關學院，並與副校長岳龍和王曉剛會面。鄧炳強表示，上海海關學院與香港海關一直就培訓事務有多方面協作，自去年起上海海關學院更為香港海關所有新入職督察學員提供國情及內地關務培訓，進一步加強雙方交流，共同提升兩地海關人員的專業知識及能力，以應對未來人口流動和貿易往來帶來的機遇和挑戰。

鄧炳強昨日抵達上海 參觀最新自助通關系統

鄧炳強昨日（5日）下午抵達上海，參觀上海機場集團與虹橋出入境邊防檢查站合作的最新自助通關系統，相互就便利旅客出入境和提升通關效率交流經驗。他亦到訪商湯智能科技有限公司人工智能計算中心，探討人工智能在保安工作的應用。