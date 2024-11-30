一簽多行｜鄧炳強：料旅客增　前線人員減少休假　加強購物點巡邏

中央將於12月1日起恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並實施新安排，把「一簽多行」個人遊簽注擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民。保安局局長鄧炳強今日（30日）稱，新措施實施後內地訪港人數可能增加一倍，對關口帶來一定壓力，但政府已經做足準備，包括前線人員減少休假，警員亦會在購物點加強巡邏，減少旅客影響居民。



12月1 起恢復深圳居民赴港「一簽多行」個人遊簽注，當局預計訪港人數料增一倍。(蘇煒然攝）

與內地商討特別日子延長口岸通關時間

鄧炳強表示，平日約有3萬內地旅客訪港，假日會增至8萬至10萬人，預料恢復深圳赴港「一簽多行」後，內地訪港人數會增加一倍，但特區政府已經做好準備。

至於延長通關時間是否可行。鄧炳強表示一直與內地有商討，例如可否延長蓮塘/香園圍口岸等。他指出，特別日子例如除夕夜晚有煙火表演等，都已經與內地部門商討延長關口及港鐵服務時間，而深圳灣口岸亦會24小時運作，確保訪港旅客順利回到內地。

此外，鄧炳強提及希望新關口都可以實現「合作查驗、一次放行」，例如在皇崗口岸、沙頭角重建關口等實施。不過，他指出羅湖口岸如要實施「合作查驗、一次放行」有難度，會與內地部門研究如何加快兩地居民過關。

政府即將立法將太空油列為毒品

鄧炳強：吸食「太空油」情況嚴重

「太空油」依托咪酯近年在港濫用個案急速上升，並蔓延至社區及校園。鄧炳強在節目中表示吸食「太空油」情況嚴重，去年有8宗吸食太空油的案件、拘捕9人，共檢獲596克；今年截至10月底已有90宗個案，拘捕133人、檢獲8公斤。此外，他表示，去年有2人被呈報吸食太空油，今年已有81人，其中74個是21歲以下人士。他重申政府計劃明年第一季立法，將「依托咪酯」列為毒品並提高刑罰，讓巿民明白吸食太空油的禍害。

對於47人顛覆政權案判刑。鄧炳強表示，正與律政司詳細研究判詞及判決理由，再決定會否因應刑期提出覆核申請。他強調，就算有《香港國安法》都不能掉以輕心，提及近期警方拘捕爆炸品案涉案人士，涉及本土恐怖主義，呼籲社會小心。