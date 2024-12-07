「一國兩制知多少」知識競賽　曾國衞：以多元渠道加強市民的認識

政制及內地事務局局長曾國衞稱，未來會繼續以多元渠道和創新手法不斷加強宣傳教育，與社會各界攜手合作，加強市民特別是年青人對「一國兩制」的認識。



曾國衞（左）出席第二屆「一國兩制知多少」中小學知識競賽（政制及內地事務局FB）

曾國衞（左）出席第二屆「一國兩制知多少」中小學知識競賽（政制及內地事務局FB）

曾國衞今日（7日）出席由中國國情研習促進會（香港）及中華教育文化交流基金會主辦的第二屆「一國兩制知多少」中小學知識競賽頒獎典禮。他致辭時引述國家主席習近平所說，「一國』是根，根深才能葉茂；「一國」是本，本固才能枝榮。他指，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，強調必須正確認識「一國」與「兩制」的關係，才能全面準確貫徹「一國兩制」方針，確保「一國兩制」事業行穩致遠。

他說香港自回歸以來雖然經歷了不少風風雨雨，但在「一國兩制」的制度優勢和祖國的堅強後盾庇蔭下，一次又一次克服了艱難險阻，穩步前行。實踐證明，「一國兩制」是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。

曾國衞稱未來會繼續以多元渠道和創新手法不斷加強宣傳教育，與社會各界攜手合作，加強市民特別是年青人對「一國兩制」的認識。（政制及內地事務局FB）

今年的比賽有超過180間中小學約32000名學生參與，同學們可透過競賽對「一國兩制」的理論和實踐有更深入的了解，從而加強大家的國家觀念和愛國愛港情懷。我感謝主辦單位舉辦這個十分具意義的活動，以加強青少年的國情教育，培育年青一代成為愛國愛港的未來棟樑。