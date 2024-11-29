《香港01》國民教育講座　一國兩制青年論壇創辦人講解十四五規劃

香港正積極融入國家發展大局，學生應充分了解三中全會十四五規劃對香港的定位，及未來與大灣區融合的發展趨勢，《香港01》早前邀請了一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗，到東華三院郭一葦中學為學生舉辦國民教育講座，由淺入深講解何謂十四五規劃，分析內地與香港如何優勢互補，協同發展。



一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗，到東華三院郭一葦中學為學生舉辦國民教育講座，由淺入深講解何謂十四五規劃。（羅國輝攝）

何建宗同時是特首政策組專家組成員及北京市政協委員。一國兩制青年論壇於2017年成立，由香港和內地的年輕學者、專業人士和跨界別人士組成，希望結合香港和內地年輕人的觀點，就一國兩制的廣泛議題進行研究、對話，並探討未來發展方向。

何於講座首先提及三中全會決定中涉港澳的3個表述，首先是推動京津冀長三角、確保粵港澳大灣區等地區有更好發揮發展動力源，以優化長江經濟帶發展、黃河流域生態保護和高質量發展機制。第二是發揮『一國兩制』制度優勢，鞏固及提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地。最後是全面構建親清政商關係，促進非公有制經濟健康發展、非公有制經濟人士健康成長工作機制、完善港澳台和僑務工作機制。

何建宗之後再深入解釋何謂四個必須，第一是全面準確貫徹『一國兩制』方針；第二是堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權統一，中央政府雖對特別行政區擁有全面管治權，但同時充分尊重和堅定維護特別行政區依法享有的高度自治權；第三是落實愛國者治港；第四是保持香港的獨特地位和優勢，中央政府支持香港長期保持獨特地位和優勢，同時維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

何建宗認為香港要抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接十四五規劃、粵港澳大灣區建設和一帶一路高質量發展等國家戰略。（羅國輝攝）

何建宗認為，香港要加強政府管理，展現良政善治新氣象，並要抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接十四五規劃，強調「青年有未來，則香港有未來」，期望青少年認識國家和世界發展大勢。

何指出，當前香港最大的民心就是盼望生活變得更好，如住得更寬敞、創業機會更多、孩子教育更好、年紀大了得到照顧。希望新一屆特別行政區政府要務實有為、不負人民，又冀望香港以『一國兩制』方針的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統。

講座以十四五規劃對香港的定位作結，何指中央一如既往支持香港四大中心地位，並首次加進了四個新興中心，全面支持香港提升國際航空樞紐地位、建設國際創新科技中心、建設區域知識產權貿易中心及發展中外文化藝術交流中心。最後，何指出大灣區融合發展是未來大趨勢，香港與國家發揮各自優勢，促進共同發展。

國民教育講座的問答環節，學生對內地與香港如何優勢互補十分感興趣。（羅國輝攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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