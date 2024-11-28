《香港01》學生國教講座　一國兩制青年論壇陳沅彤談內地升學優勢

內地已成為本港學生離港升學首選，《香港01》早前到元朗信義中學舉辦國民教育講座，邀得一國兩制青年論壇項目經理陳沅彤，跟學生講解內地升學的流程，以及內地未來的經濟優勢。



陳沅彤除了是一國兩制青年論壇項目經理外，亦身兼「內地港澳青年學生之家」項目經理、以及江西省南昌市青年聯合會港區委員。「內地港澳青年學生之家」於2019年成立，主要是為內地就讀的港生提供能力培訓和其他支援服務，同時為有意到內地就讀和發展的年輕人提供資訊。

陳沅彤指廣州大學城及南沙已成立「內地港澳青年學生之家」辦公室，為內地就讀的港生提供能力培訓和其他支援。（周令知攝）

陳沅彤表示，內地高等院校的數目遠較香港為多，學費及生活費較香港相宜，課程選擇亦廣，陳沅彤認為香港學生可積極考慮到內地就讀大學， 符合資格的學生更可參加「內地大學升學資助計劃」，成績優異更可申請獎學金資助。

內地大學學費相宜 學科選擇更多

陳指出，內地每年的學費約5千至8千元，生活費一般為5千至1萬元一年，而香港每年的學費加生活費則高達15至20萬元，大學排名若以最新公布的「QS2025」為例，北京大學及清華大學分別位列第12及13名，較香港的大學為高。

陳又解釋，中國的大學共有12個學科，94個大學專業類，大概740種專業，不論是天文航天，水利工程，甚至橫跨各大小語種，部分更是香港沒有的課程，如農學（水養殖業、農業資源與環境）、語言學（印地語、孟加拉語、阿拉伯語）、軍事學（軍事戰略學、密碼學）、航天航空專業及水利水電工程等；以中醫學為例，香港的課程基本是純中醫理論，但內地的課程是中西結合，故內地中醫師會同時持有中醫和西醫的執業資格，可開具西藥。

陳沅彤認為香港學生可積極考慮到內地就讀大學，把握灣區機遇。（周令知攝）

內地與香港學歷互認 畢業出路更多更廣

現時港生入讀內地高校的途徑可遁「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」申請，學生以文憑試成績作入學要求，免卻入學試。陳提到隨著內地和香港往來日漸頻繁，國家教育部與香港教育局於2004年亦已簽署備忘錄，令兩地院校在升學銜接上正式互認學士學位及以上之資歷，讓香港學生畢業後的出路，不論是回港、到內地或往海外發展，選擇更多元化。

最後，陳指現時不少中資機構在香港設立分公司，部分香港金融機構亦選擇到內地開展業務，故此擁香港居留權亦同時有內地生活經驗的學生將有一定優勢。

陳沅彤指內地的高等院校有近三千間，學費及生活費較香港相宜，課程選擇亦多樣化。（周令知攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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