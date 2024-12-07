何永賢讚羅淑佩性格活潑、人際關係好　與旅遊業合作經驗有助工作

特區政府問責班子早前出現人事變動，房屋署前署長羅淑佩，接任文化體育及旅遊局局長職位。房屋局局長何永賢今早在電台節目稱，樂見更多女局長加入問責班子行列，並讚揚羅淑佩性格活潑，與人關係好，又相信她以往與旅遊業合作的經驗，可助她在文體旅局的工作。



李家超（中）與羅淑佩、陳美寶合照。（李家超Facebook）

與羅淑佩合作多次稱對方發揮很好

房屋局局長何永賢今早在電台節目憶述與羅淑佩共事的16個月，她表示大家合作處理過許多不同項目，認為羅淑佩發揮得很好，亦開心看到有更多女局長加入問責班子行列。何永賢又指，規劃「簡樸房」規管制度是一個讓同事發揮的好題目，而羅淑佩及團隊發揮得很好。

房屋局局長何永賢認為羅淑佩發揮得很好，亦開心看到有更多女局長加入問責班子行列。（資料圖片／陳葦慈攝）

她又形容，好拍檔的感受像在划龍舟，落槳後與拍擋互望一眼，船便向前行，大家一同起勁，互動性非常好。她稱，羅淑佩性格活潑、人際關係很好，相信她以往與旅遊業合作的經驗，可幫助她在文體旅局的工作，並祝賀對方在新崗位愉快。