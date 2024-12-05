羅淑佩首日履新文體旅局長 即主禮創意設計博覽 逗留近2小時
創意設計博覽（DesignInspire）今日（5日）起一連三日在會展舉行，開幕儀式原定由文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持，惟國務院今早宣布免去楊潤雄職務，新任局長羅淑佩即頂上出席。
是次為羅淑佩上任後首個公開活動，她在致辭時提到，文體旅局上周發表的《文藝創意產業發展藍圖》，為香港未來的文化藝術和創意產業發展訂下清晰願景、原則和發展方向，政府會繼續推動文創產業多元及廣泛發展。其後她參與大會貴賓導賞團，逗留近兩小時才離開會場。
羅淑佩指出，今次博覽獲得世界各地的設計組織及群體積極參與，將會促進交流，協助本港成為全球設計及創意樞紐。她強調政府將繼續引入更多元化和更廣泛的合作，以推動文化及創意產業的發展。
由香港貿發局主辦的創意設計博覽，今年首度與法國權威設計展會Maison&Objet合作。大會以「設想生活 開創未來」為主題，匯聚逾200家本地及海外參展商，一連三天免費開放予公眾入場。
本屆展覽重點為佔地千呎的「Maison&Objet Design Factory」展區，分設5大主題。適逢中法建交60周年，法國頂級水晶品牌Baccarat將與本地著名建築設計師梁志天（Steve Leung）攜手呈獻限量版「Printemps Bleu」（藍色之春）吊燈系列，糅合19世紀Baccarat經典圖案與青花瓷元素，以燕子、花朵和蝴蝶等圖案配襯鈷藍色調，展現東西方美學交融
「Future Archive」展區匯聚7組跨世代藝術家合作，當中包括手寫小巴牌師傅麥錦生，與手繪招牌畫家Katol攜手，現場更設置1:1紅Van車頭展示其經典手寫字體。此外，平面設計大師靳埭強將與紋身藝術家李寧跨界合作，呈現香港新舊設計文化交融。
展場設有科技藝術互動區，本地水彩藝術家皮忠以其招牌水母圖案，結合霓虹招牌、電車等香港特色元素，配合數碼科技創造互動體驗。實時視覺藝術家孔凡亮（moon.noon）則以逾2,000個燈光裝置打造《都市脈搏的迴聲》，重現中環、銅鑼灣等地標景觀。
貿發局助理總裁梁國浩指，展覽匯聚中國內地、捷克、法國、日本、台灣、泰國及香港等地參展商，冀透過是次與法國頂級設計展會合作，進一步鞏固香港作為亞洲設計之都的地位。
大會同場設有工作坊，包括港式凍檸茶蠟燭製作、竹編杯墊等體驗活動，另設STEAM教育工作坊及設計精品店。與此同時，設計營商周2024及其峰會亦於同期舉行，為香港創意產業增添動力。