羅淑佩首日履新文體旅局長　即主禮創意設計博覽　逗留近2小時

創意設計博覽（DesignInspire）今日（5日）起一連三日在會展舉行，開幕儀式原定由文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持，惟國務院今早宣布免去楊潤雄職務，新任局長羅淑佩即頂上出席。



是次為羅淑佩上任後首個公開活動，她在致辭時提到，文體旅局上周發表的《文藝創意產業發展藍圖》，為香港未來的文化藝術和創意產業發展訂下清晰願景、原則和發展方向，政府會繼續推動文創產業多元及廣泛發展。其後她參與大會貴賓導賞團，逗留近兩小時才離開會場。



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羅淑佩指出，今次博覽獲得世界各地的設計組織及群體積極參與，將會促進交流，協助本港成為全球設計及創意樞紐。她強調政府將繼續引入更多元化和更廣泛的合作，以推動文化及創意產業的發展。

DesignInpsire創意設計博覽今天開幕，首日履新文體旅局長的羅淑佩頂替被免職的原局長楊潤雄做主禮嘉賓。（貿發局提供）

由香港貿發局主辦的創意設計博覽，今年首度與法國權威設計展會Maison&Objet合作。大會以「設想生活 開創未來」為主題，匯聚逾200家本地及海外參展商，一連三天免費開放予公眾入場。

本屆展覽重點為佔地千呎的「Maison&Objet Design Factory」展區，分設5大主題。適逢中法建交60周年，法國頂級水晶品牌Baccarat將與本地著名建築設計師梁志天（Steve Leung）攜手呈獻限量版「Printemps Bleu」（藍色之春）吊燈系列，糅合19世紀Baccarat經典圖案與青花瓷元素，以燕子、花朵和蝴蝶等圖案配襯鈷藍色調，展現東西方美學交融

「Future Archive」展區匯聚7組跨世代藝術家合作，當中包括手寫小巴牌師傅麥錦生，與手繪招牌畫家Katol攜手，現場更設置1:1紅Van車頭展示其經典手寫字體。此外，平面設計大師靳埭強將與紋身藝術家李寧跨界合作，呈現香港新舊設計文化交融。

展場設有科技藝術互動區，本地水彩藝術家皮忠以其招牌水母圖案，結合霓虹招牌、電車等香港特色元素，配合數碼科技創造互動體驗。實時視覺藝術家孔凡亮（moon.noon）則以逾2,000個燈光裝置打造《都市脈搏的迴聲》，重現中環、銅鑼灣等地標景觀。

貿發局助理總裁梁國浩指，展覽匯聚中國內地、捷克、法國、日本、台灣、泰國及香港等地參展商，冀透過是次與法國頂級設計展會合作，進一步鞏固香港作為亞洲設計之都的地位。

大會同場設有工作坊，包括港式凍檸茶蠟燭製作、竹編杯墊等體驗活動，另設STEAM教育工作坊及設計精品店。與此同時，設計營商周2024及其峰會亦於同期舉行，為香港創意產業增添動力。