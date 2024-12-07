羅淑佩升局長　入海洋公園食熊貓雪糕批　幫可可拍片｜政壇諸事町

中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可的命名比賽結果今日（7日）在「大熊貓亮相儀式」揭盅，一眾嘉賓之後在兩隻大熊貓明日（8日）見公眾前，率先入館探望大熊貓。升官文化體育及旅遊局局長兩日的羅淑佩當然有到場，晚上她更首次以局長身份在個人社交平台出貼文，指今日海洋公園舉行了隆重的大熊貓亮相儀式，並公布繪畫和命名比賽的結果。參與的嘉賓都十分興奮，她相信明天開始公園客人都會同樣被安安可可的萌態深深吸引。

同文還附上她為兩隻大熊貓的照片，還有一條可可的短片，羅淑佩形容可可從高處走下，捐窿窿，玩冰玩具，爬上公主寶座吃竹笋，「真的是旅遊大使！」



新任文化體育及旅遊局局長兩日的羅淑佩有出席12月7日的「大熊貓亮相儀式」，晚上更首次以局長身份在個人社交平台出貼文，指自己為兩隻大熊貓拍了照片，還有一條可可的短片。（羅淑佩Facebook）

新任文化體育及旅遊局局長兩日的羅淑佩有出席12月7日的「大熊貓亮相儀式」，晚上更首次以局長身份在個人社交平台出貼文，指自己為兩隻大熊貓拍了照片，還有一條可可的短片。（羅淑佩Facebook）

新任文化體育及旅遊局局長兩日的羅淑佩有出席12月7日的「大熊貓亮相儀式」，晚上更首次以局長身份在個人社交平台出貼文，指自己為兩隻大熊貓拍了照片，還有一條可可的短片。（羅淑佩Facebook）

「大熊貓亮相儀式」今午舉行，一眾嘉賓之後在兩隻大熊貓明日（8日）見公眾前，率先入館探望大熊貓，而在儀式期間，羅淑佩就被拍得與海洋公園主席龐建貽邊行邊談，兩人更品嚐海洋公園為大熊貓而推出的全新熊貓造型雪糕批。

晚上，羅淑佩更首次以局長身份在個人社交平台出貼文，指今日海洋公園舉行了隆重的大熊貓亮相儀式，並公布繪畫和命名比賽的結果。參與的嘉賓都十分興奮，她相信明天開始公園客人都會同樣被安安可可的萌態深深吸引。

海洋公園主席龐建貽（中）12月7日透露，命名比賽收約22,000份參賽表格，當中過千份表格提議安安和可可，評審認為勝出名字有意義，寓意安居樂業，有不同生機，活動後，他與新任文體旅局局長羅淑佩（左）邊行邊吃熊貓雪條。（黃寶瑩攝）

羅淑佩拍可可捐窿窿短片 大讚：真的是旅遊大使

同文還附上她為兩隻大熊貓的照片，還有一條可可的短片，羅淑佩形容可可從高處走下，捐窿窿，玩冰玩具，爬上公主寶座吃竹笋，「真的是旅遊大使！」

▼12月7日 大熊貓亮相儀式▼



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▼12月2日 大熊貓「可可」亮相▼



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▼12月2日 大熊貓「安安」亮相▼



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▼大熊貓「安安」百態▼



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▼大熊貓「可可」百態▼



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▼大熊貓安安及可可在海洋公園生活▼



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▼安安、可可成長照片▼



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▼9月26日 安安及可可入籠運上貨櫃車▼



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▼9月26日 都江堰基地工作人員歡送大熊貓啟程赴港▼

