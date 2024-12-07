率法律界訪廣州深圳行程結束　林定國：為法律合作開啟更多可能性

律政司司長林定國率涉外法律人才代表團到廣州和深圳訪問，今（7日）行程結束。他表示，本次成功實現了訪問的三大目標：不僅增進了與內地法律界的聯繫，也加深了對大灣區發展格局的理解，為兩地法律業界的合作開啟了更多可能性。他相信對兩地法律業界而言，這只是合作新篇章的開始，表示會繼續努力為本地及內地業界搭建橋樑，為國家高質量發展和涉外法治建設作出更大的貢獻。



了解比亞迪在過去十多年的創新發展與成就

林定國今早率代表團專程到訪深圳比亞迪公司，了解比亞迪在過去十多年的創新發展與成就，並親身感受到內地創新科技企業的實力。他表示，代表團成員對比亞迪的最新技術及產品興趣濃厚，紛紛試坐最新車款，親身體驗其尖端科技。

更了解內地法律需求 展示香港法律界如何發揮橋樑作用

林定國表示，本次成功實現了訪問的三大目標。他感謝涉外法律人才代表團獲內地高度重視，在廣州及深圳均獲得內地領導接見，不但更了解內地法律需求，還從經濟、社會及創科等不同領域，對兩地及大灣區的最新發展格局有更全面的認識。

第二，他表示本次訪問中交了很多朋友，並建立更緊密的合作關係，相信法律服務是一種基於信任的專業合作，交流活動為雙方奠定了友誼與信任的基礎，進一步促進了大灣區法律界的合作。

第三，他表示透過是次訪問，代表團成員透過分享香港普通法的專業知識，向內地同業、企業展示香港法律界如何在跨境法律服務中發揮橋樑作用，進一步協助內地企業「走出去」。