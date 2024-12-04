林定國：堅定不移履行維護國家安全責任　依法保障市民權利與自由

律政司司長林定國在今日（4日）全港學界國家安全常識挑戰賽啓動禮上說，香港特區會繼續堅定不移，履行維護國家安全的責任，同時依法保障香港市民的權利和自由。行政長官李家超透過視像致辭時則表示，期望同學通過參與是次比賽，更深入及正確理解《憲法》與《基本法》，並加強對總體國家安全觀、《香港國安法》及《維護國家安全條例》的認識，使他們對自覺維護國家安全的公民責任和義務有更深刻的體會。



林定國（右三）表示會繼續堅定不移，履行維護國家安全的責任（林定國FB）

林定國在啟動禮上致辭時表示，今年是國家主席習近平提出「總體國家安全觀」的10周年。國家安全是國家生存發展的基本前提。國泰民安是人民群眾最基本、最普遍的願望，維護國家安全是全國各族人民根本利益所在。如果安全這個基礎不牢固，發展的大廈就會地動山搖。維護國家安全是法律責任，尊重和遵守國安法律亦是所有香港市民應有之義。

林定國指，國家安全教育和推廣法治是律政司的重點工作（林定國FB）

他表示，香港特區的維護國家安全法律按法治原則制定及執行，亦特別重視保障人權，訂明依法保護香港居民根據《基本法》，及兩部國際公約適用於香港的有關規定下享有的權利和自由。香港特區會繼續堅定不移地履行維護國家安全的責任，同時依法保障香港市民的權利和自由。

他又稱，國家安全教育和推廣法治是律政司的重點工作，會繼續支持法治教育，讓國家安全教育植根校園，以凝聚維護國家安全的年輕力量。

全港學界國家安全常識挑戰賽進行啟動禮（林定國FB）

逾十二萬學生參與挑戰賽 明年全民國家安全教育日決出冠軍

全港學界國家安全常識挑戰賽以問答比賽形式進行，除小學組和中學組外，今年亦首次為非華語中學生增設英文組。挑戰賽共吸引超過12萬名來自610所學校的中、小學生參加，參與人數較去年增加逾兩成。而九間出線的學校將於明年4月15日「全民國家安全教育日」舉行的總決賽角逐冠軍寶座。