公布2023年度漢字十候選字　民建聯多名成員心水都係呢個字？

2023年即將完結，民建聯今年繼續舉辦「年度漢字評選」，市民可在「興、運、選、民、簡、旅、夜、守、復、治」等十個候選漢字中，選出一個最能反映今年的感受、世態及生活狀況的漢字。而四位出席發佈會的民建聯成員，其中3人皆選擇了「興」字，也許可以作為市民投票時參考。



參與票選的市民更有機會獲得華為Mate 60 Pro (256GB)或價值300元的惠康現金券。投票會在明年1月2日開始，至2月1日結束。



民建聯副主席、立法會議員陳學鋒率領三名候任區議員，包括油尖旺的葉傲冬、沙日的陳壇丹和西貢的施彬彬一齊講解十個候選漢字。陳學鋒先講解其中三個候選字，他指通關後希望香港盡快經濟上復甦，希望經濟盡快興旺起來，市民開心高興，是「興」作為候選字的原因；「運」則指今年港隊在世界大學生運動會和杭州亞運會取得好成績，香港運動成一種風氣；「選」指本港經歷地區完善治理最後一步，區議會選舉已於12月10圓滿舉行。

身兼民建聯秘書長的葉傲冬則解說另外三個候選漢字，分別是「民」字指完善地區治理後，民生要重點改善；「簡」則指簡便簡約的生活，例如興建簡約公屋，希望更多人可更快上樓；「旅」指旅居旅行，是復常後常見活動。

候任沙田區議員陳壇丹指，「夜」指搞好夜經濟活動，十八區會有夜經濟夜繽紛活動，希望市民刺激經濟之餘過好晚上；「守」指完善地區治理後，地區治理架構都是愛國愛港人士，共同守住國家安全。

候任西貢區議員施彬彬說，「復」代表社會事態，通關後香港走出疫情陰霾全面復常；「治」安定太平，代表國安法實施後國安得到保障，市民生活回復正軌。

至於他們自己的2023年度心水漢字，陳學鋒率說會選擇「興」字，因過去一年市面興旺，希望延續到下年，葉傲冬、陳壇丹也同樣選擇「興」字。施彬彬則選擇「復」字，因為今年最深刻是通關是全面復常。

有興趣參與投票的市民，明年1月2日起至2月1日，可登入民建聯「微信公眾號」投票，參與者有機會獲得華為Mate 60 Pro 256GB或價值300元的惠康現金券，名額分別有五個和三十個名額。