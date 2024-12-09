陳國基晤12國官員代表團　籲利用香港營商環境連通海外和內地市場

政務司司長陳國基周一（9日）與訪港的外國政府官員代表團共晉午餐，就不同議題暢談並交流意見。他向代表團介紹香港獨特優勢，鼓勵成員積極利用香港營商環境，開拓商機。



圖為2024年12月9日，政務司司長陳國基與訪港的外國政府官員代表團會晤。（陳國基Facebook圖片）

陳國基在社交網頁表示，國家外交部及外交部駐港特派員公署，邀請了來自非洲、美洲、亞洲、歐洲、中東和大洋洲12個國家的高級政府官員，在8日至11日訪問香港。

他在周一的午宴上，向代表團介紹香港的最新經濟情況及未來發展。香港作為中國境內唯一實行普通法的司法管轄區，加上在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是內地與世界之間的「超級聯繫人」及「超級增值人」。

陳國基表示，他鼓勵代表團成員積極利用香港國際化和市場化的營商環境，開拓無限商機，連通海外和內地市場，實現互利共贏，同時促進人文交流，加深彼此的了解和友誼，共謀未來發展。