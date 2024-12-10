林定國：積極參與打擊跨國罪行　凍結值逾2千萬美元加密幣資產

律政司司長林定國今日（10日）在一個由本港海關主辦的論壇上表示，香港在打擊洗黑錢及跨國有組織犯罪方面積極參與國際合作，與33個司法管轄區簽訂了雙邊相互法律協助協議。他舉例指，本港曾應一個東亞國家的請求，成功獲法庭頒令凍結價值超過2000萬美元的加密貨幣資產，這些資產被懷疑是從大規模欺詐計劃中獲得的收益。



林定國（梁鵬威攝）

香港海關舉行「打擊洗錢和跨國有組織犯罪國際論壇」，林定國致辭時表示，本港與33個司法管轄區簽訂了雙邊相互法律協助協議，13個針對嚴重犯罪的多邊公約已適用於香港。他指，不同司法管轄區之間的相互法律協助安排在有效起訴跨境犯罪、追討犯罪收益方面，發揮了重要作用。

他舉例說，本港應一個東亞國家的請求，成功從高等法院獲得了一項限制令，凍結了價值超過2000萬美元的加密貨幣資產，這些資產被懷疑是從大規模欺詐計劃中獲得的收益。另一個例子則是來自印尼的請求，本港凍結了價值超過800萬美元資產，涉及欺詐和洗錢犯罪的收益，目的是將沒收的資金歸還給印尼的受害者。

香港警方及新加坡警方進行「黑腦」聯合反洗黑錢行動。（香港警察facebook圖片）

林定國說，通過國際刑警組織的聯手合作，及新加坡與香港警方合作調查，一個涉及詐騙的洗黑錢跨國集團已在今年8月被瓦解，在新加坡及香港兩地總共拘捕了8人，新加坡的事主損失3300萬港元。