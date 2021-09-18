選委會選舉︱新華社讚港府敢於亮劍　反中亂港者出局是鐵的底線

選舉委員會界別分組選舉明日（19日）舉行，新華社發表時評，指新選舉制度落實愛國愛港者治港，「必然意味著反中亂港者出局」，確認參選人是否擁護和忠誠所在國家的憲法和體制，是各國選舉制度的通例，形容是鐵的底線，絕不容觸碰。

文章指，選舉安全事關國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，讚揚港敢於對反中亂港分子「亮劍」是開了好頭，將其排除在選委會選舉之外，樹立起規矩，令全面準確貫徹「一國兩制」基礎更加堅實。

選委會候選人資格審查結果上月底公布，時任立法會議員鄭松泰，被裁定不符合擁護《基本法》和效忠特區的要求，登記當然選委無效，並喪失議員資格。



圖為2016年選委會選舉。（資料圖片）

新華社：選委會、資審會必須把好關

文章指，要確保選委會牢牢掌握在愛國者手中，進入管治架構的人必須是愛國愛港者，認為這是對治港者最低限度的法律與政治倫理要求，是全面準確貫徹「一國兩制」必須遵循的根本原則。新一屆選委會是通過選舉落實「愛國者治港」重要一步，其後立法會及特首選舉將誕生新一屆治港者團隊。為此，要堅決落實新選舉制度的規定，發揮好選委會的作用和資格審查委員會的把關作用。

文章指嚴格把好有關提名關和資格審查關，並做到全流程監督審查，堵住任何可能出現的漏洞，香港才有可能進一步完成由治及興的關鍵轉變，最終實現良政善治。

鄭松泰上月被裁定不符合擁護《基本法》和效忠特區的要求，登記選委會當然選委無效，並喪失議員資格。（羅君豪攝／資料圖片）

鄭松泰被裁定「不效忠特區」

選委會選舉候選人在新制度下，須先由資格審查委員會審查，結果上月底公布。申請登記為當然委員的時任立法會議員鄭松泰，被裁定登記無效，國安委認為他並不符合擁護《基本法》和效忠特區的要求，同時喪失議員資格。

另有一名保險界分組選舉候選人，因未有登記為地方選區選民而不符合資格。