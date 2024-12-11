澳門回歸︱港珠澳大橋東人工島周五起設安檢站　確保慶祝活動順利

珠海市公安局珠海出入境邊防檢查總站今日表示（11日），為實際加強港珠澳大橋區域的安全管理，防範並打擊各類跨國違法犯罪活動，以確保澳門回歸祖國25週年系列慶典活動順利進行，珠海市公安局將聯合珠海出入境邊防檢查總站，由12月13日8時至12月22日凌晨12時，在港珠澳大橋東人工島設立臨時安全檢查站，依法執行相關安全檢查工作。



港珠澳大橋由12月13日8時至12月22日凌晨12時設立臨時安全檢查站，以確保澳門回歸祖國25週年系列慶典活動順利進行。（資料圖片)

當局表示，行動根據《中華人民共和國道路交通安全法》《中華人民共和國治安管理處罰法》《中華人民共和國人民警察法》 《中華人民共和國反恐怖主義法》《中華人民共和國出境入境管理法》《中華人民共和國刑法》等相關法律法規規定。

安檢內容包括途經港珠澳大橋從香港入境澳門及珠海的人員、車輛及攜帶物品。為配合安檢，車輛駕駛人員接近港珠澳大橋東人工島時，需提前減速慢行，嚴格依照橋面交通提示牌指引行駛。其中，入境澳門的車輛請靠右行駛至港珠澳大橋東人工島接受安全檢查，入境珠海的車輛請靠左行駛至港珠澳大橋口岸聯檢大樓接受檢查。

當局續指，對於拒絕接受檢查、故意隱匿違禁物品或有其他違法犯罪行為的人士，公安機關將依據相關法律法規予以處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

另外，噴射飛航及金光飛航表示，由即日起，前往澳門的旅客需提早30分鐘前往港澳碼頭閘口，預留更充足時間進行所需清關工作。