啟德體育園澳門對關島門票安排亂　何敬康料屬行政失誤幸補救得快

啟德體育園青年運動場連月有測試賽舉行，今日（14日）下午上演的東亞足球錦標賽外圍賽2024爆出門票安排混亂。賽事於下午兩時舉行，由澳門對戰關島，原定於開賽前2小時，場地入口派發門票，惟開賽前不足24小時，香港足總突然公布改為網上登記，只限400個名額，不少澳門球迷批評通知時間倉促，未能取得門票。新民黨立法會議員何敬康料事件屬行政失誤，表示最緊要有補救方案，現時不是追究責任的時候，希望啟德體育園正式開幕後，可將行政失誤率降至最低。他明白一定有球迷感到掃興，希望澳門球迷會因此不再來港觀賽。



東亞足球錦標賽外圍賽2024之A組賽事今日（14日）在啟德體育園青年運動場舉行，原定於開賽前2小時在比賽場地公眾入口派發門票，惟開賽前不足24小時，足總在社交平台公布改為網上登記。（網上截圖）

東亞足球錦標賽外圍賽2024之A組賽事周六（14日）下午2時正，在可容納5000人的啟德體育園青年運動場舉行，由澳門對戰關島。足總於本月3日在網站公布，該場賽事為免費入場，原定於開賽前2小時起在比賽場地公眾入口派發門票，每人限取一張，門票先到先得，派完即止。

但足總於開賽前不足24小時，在社交媒體公布更改門票安排，表示「經與有關持分者商議」，將改以填寫Google表格登記換領免費門票，登記時間於昨日傍晚6時正開始。已登記門票者，可於賽事當日中午12時正開始換領門票。

何敬康（黃浩謙攝）

現時非追究責任時機 但事後應作檢討

何敬康認為本次事件或許屬行政失誤，但最緊要有補救方案，同時認為發生失誤是意外。他續指，有很多可能性造成失誤，責任可能在主辦方、行政方、甚至購票問題，但現時不是追究責任的時候，但事後應作出檢討。他指現時啟德體育園未正式開幕，今次只是測試賽，希望在正式啟用前降低失誤率。

他期望同類事件不要再發生，亦希望澳門球迷不要因此就不再來港觀賽，明白本次出現混亂會令球迷不開心，但重申最緊要有補救、賽事順利。