「順德妹」麥美娟夥關愛隊探望108歲「順德婆婆」｜政壇諸事町
撰文：韋景全
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近日天氣轉冷，獨居長者情況最令人關注。民政及青年事務局局長麥美娟今日（16日）回到「發迹地」青衣，與葵青民政專員及當區關愛隊一起探訪區內的長者，包括今年108歲的同鄉廖橋婆婆，「記性比我還好，還記得我們都是『順德妹』。」
麥美娟表示，關愛隊一直定期探訪長者、獨居人士及基層家庭，了解他們的需要，向他們送上關懷和祝福。她形容廖橋婆婆是「老友」，「早年我的議員辦事處開設在附近，廖橋婆婆就經常來我辦事處及參加社區活動，更把我們在活動時的合照掛在家中牆上。」她指今天見到她仍是非常「精靈」，十分健談，「我也與她再合影留念，為她更新牆上的照片。」
麥美娟表示，他們其後也探訪了一位「年輕的老友」、76歲的退休溫校長，「不經不覺也已退休十多年，今天見到她也是非常有活力，完全看不出已年過七十。」她指溫校長退休後一直參與社區義務工作，又不時煲「靚湯」給好鄰舍好友，實在是關愛精神的代表。
她形容「老友」見到他們來探訪都非常開心，也表示關愛隊義工們非常好，定期來探訪送暖，了解他們生活所需。「其實只要我們關心別人，宣揚愛心，大家都可以是關愛隊。」
麥美娟說，近日天氣寒冷，提醒市民多穿衣服保暖，同時一同發揚關愛精神，多關心身邊家人、鄰居、長者，在這個冬日里為他們送上暖暖的關懷和祝福。
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