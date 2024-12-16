大律師公會訪京晤商務部　引述條約法律司稱歡迎港大狀加入人才庫

香港大律師公會今日（16日）展開三日的年度訪京行程，首站拜訪近年首次加入的商務部條約法律司，與副司長于寧等代表會面交流。公會會後回應傳媒查詢時表示，商務部條約司的代表在會上指，香港大律師既熟悉普通法，又了解內地的法規，希望香港大律師可以幫助內地企業走出去時，提供優質的法律服務，包括仲裁。他們又歡迎香港大律師考慮加入成為商務部法律人才庫的律師，在需要時協助處理法律糾紛。



大律師公會代表團與商務部條約法律司及中聯辦法律部代表合照。（大律師公會提供照片）

大律師公會主席杜淦堃、副主席毛樂禮、副名譽秘書王永愷等一行十多名代表團成員，早上先拜訪商務部條約法律司。杜淦堃指出條法司在建立健全的國內外貿易、國際經濟合作法律體系和法律制度方面肩負重要職能，公會希望與有關方面維持聯繫，促進對外經濟貿易的法律規條發展。

（左）大律師公會主席杜淦堃資深大律師、（右）商務部條約法律司副司長于寧。（大律師公會提供照片）

商務部的條約法律司則表示，香港法律執業者對普通法及內地法規都熟悉，提供的優質法律服務一直得到認可，可協助內地企業走出去。商務部設立了律師人才庫處理法律糾紛，吸納來自不同地方、擁有不同專業及豐富經驗的法律人才，歡迎香港大律師考慮加入。

大律師公會代表團展開三日訪京行程，首站拜訪商務部條約法律司。（大律師公會提供照片）

代表團下午兵分兩路，身兼香港國際仲裁中心理事的杜淦堃，出席北京代表處的揭牌儀式，他祝賀香港國際仲裁中心，成為首間在北京設辦事處的離岸仲裁機構，標誌著香港和內地，攜手走向國際仲裁領域再邁前一大步。

副主席毛樂禮率領其他代表團成員，參觀小米汽車超級工廠，了解小米科技的發展及相關法規，又與代表討論工商企業對法律服務的需求。

公會代表團星期二會拜訪國務院港澳辦、人大常委會法工委及基本法委員會等。