李家超再分享習近平講話體會　指明方向、政府與社會一同奮發改革

行政長官李家超今日（17日）在行政會議開會前見記者，他再分享習近平主席講話的體會可分四大部分，包括充分肯定他的工作擔當作為，特區政府要團結帶領社會各界。他指習主席指明香港發展方向，國家是最大後盾，政府與社會也要奮發改革。



李家超指，上周五向國家主席習近平述職。認為主席講話分四大部分，第一充分肯定他和特區過去一年的工作，擔當作為、務實進取；第二重申中央繼續全面準確貫徹堅定不移貫徹一國兩制方針，第三是確認香港處於穩定發展的良好態勢，第四是特區要團結帶領社會各界，兩者共同銳意改革、奮發有為，對接國家戰略，塑造新動能新優勢，創新創造中推動由治及興。



他表示習近平指明方向，國家是香港最大後盾及機遇，亦指出特區及各界都要奮發改革，要發揮新動能新優勢，特區有帶領作用。



李家超再交代上周述職行程，指對習近平講話有四大體會（梁鵬威攝）

他在交代完個人體會後，又再細數最新一份《施政報告》提出的多項措施，發展八大中心尤其創科中心，打造國際高端人才集聚高地，深化經貿網絡；建立國際黃金交易市場、大宗交易生態圈。社會普遍支持施政報告，相信習主席指明方向下，社會各界帶領下，共同創新創造推動由治及興，為香港繁榮穩定做出貢獻。過去兩年半不同領域都有成果，包括金融排名上升，人才排名上升，都反映國際社會對港有信心，施政方向正確。

初創企業數字創新高 反映政府政策提供理想環境

他表示特區一直搶人才搶企業，投資推廣處積極進取，高興見到措施不斷有好成績，尤其在新數據上。根據年度調查，2024年母公司在海外或者內地的駐港公司有9960間，較去年上升10%，設地區總部超過5%，設地區辦事處增加4%，駐港公司聘用50萬人。他指，意大利來港設公司升17%、英國升12%、美國升9%，中東、東盟分別升22%、13%。

他又稱，初創企業歷史新高，有4700間，按年增加10%，有1.8萬僱員，反映特區政策提供理想環境。

首11個月，投資推廣處協助下，內地在港開設企業500多家，較去年全年增加4成，駐港企業都是實在投資，創造職位帶動其他商業活動。政府會繼續對接國家戰略，鞏固傳統歐美市場。

李家超重申要透過開源節流應對財赤（梁鵬威攝）

再被問及會否減公務員薪金應對財赤

被問及財政赤字約千億，政府對公務員減薪或縮減編制有什麼看法，李家超表示，財政預算案諮詢已經展開，很多意見會提供給政府解決財政赤字問題，歡迎意見，會審慎研究意見背後的理念和數據，平衡整體利益。他指出，處理財赤主要是開源節流，促進本地經濟發展，令每一個行業受惠的同時，增加政府收入。

他續指，財政司司長會積極制定措施以開源節流，相信會按照實際情況製作好的預算案。他認為本地生產總值的增長主要是投資、消費、出口三方面，投資方面，政府會繼續確保900億元的投資；雖然私人投資現時比較審慎，但相信整體在國家政策協助下和港府施政下，會逐步見到成效。消費方面，李家超說，消費模式雖然改變，但旅遊帶來的成果理想，尤其是深圳「一簽多行」恢復後，來港人流大量增加，很多行業都提及營業額增加一成到兩成，他相信在聖誕旺季，會繼續上升。李家超指，東南亞旅客市場也有增加，恢復到疫情前水平。

李家超指，十月零售業數字的網絡銷售數字有上升，認為要掌握機遇應對網絡銷售機遇，例如提升服務質素、吸引新顧客的方法，他總結，香港在改革創新仲有很多方法，例如在高端產品方面有優勢，要利用好機遇。他亦提到出口數字保持正增長，目前三季生產總值升2.6%，勢頭可嘉。

被問及計劃選舉用智能投票箱，有市民可能擔心私隱問題，進而會影響投票意欲，李家超表示多謝各界意見，會積極考慮各界意見，確保投票順利進行，政制及內地事務局會考慮不同意見制定各項措施。

各部門嚴陣以待 確保除夕煙花表演順利

被問及除夕煙花口岸安排，會否研究口岸的周末研究開放時間，李家超表示，除夕煙花口岸會，周末深圳遊客增加，趨勢會延續，羅湖口岸會延長到凌晨兩點，落馬洲、深圳灣、皇崗口岸通宵服務，政府會調派人手到關口，確保運作有序暢順。他指，大部分港鐵線路會通宵行駛，亦會安排更緊密的巴士班次。李家超指，不同部門已經準備就緒，政務司司長已經召開跨部門會議研究安排，而緊急事故監察及治療中心、運輸書緊急事故交通協調中心都會確保屆時運作順利。李家超說，政府會做好人群管理和信息發放，令旅客有優質體驗。

李家超說，業界也已經準備好利用元旦增加服務，令旅客「心思思」再來香港。他指，一簽多行回復後旅客趨勢會增加，他呼籲大家用好這個機遇。

李家超指一定會到澳門祝賀新任特首岑浩輝（梁鵬威攝）

一定會到澳門祝賀新任特首履任：港澳情如手足

被問及澳門新特首岑浩輝上任，會否去澳門商討政策合作。李家超指，澳門新政府成立，一定會去澳門祝賀岑浩輝上任，又形容港澳情如手足，會保持緊密溝通，相信很多方面都可以談合作，將來溝通頻率會很高，且港澳都同意大灣區要高度融合，港澳優勢互補，合作空間無限。

李家超之後見傳媒指，已向習近平匯報香港經濟金融及財政狀況，當中有匯報香港面臨財赤情況，並指希望經三至五年處理好財赤，力爭收支平衡。他稱，向習近平匯報包括五個重點，除了經濟金融及財政狀況，亦包括香港會堅決維護國家安全，履行憲制責任，當中提到今年3月完成《基本法》第23條立法，為香港建設維護國家安全的法例屏障。李家超強調，港府不會「好了傷疤忘了痛」，會繼續維護國家主權安全。