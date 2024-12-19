習近平給賀一誠的成績表：民生福𧘲上新台階　經濟持續回升向好

中共中央總書記、國家主席習近平今日（19日）晚上出席澳門政府的歡迎晚宴時，發表重要講話，指過去五年澳門經濟適度多元發展取得新成效，民生福祉邁上新台階，發展取得顯著成績，行政長官賀一誠和第五屆特區政府在中央政府大力支持下，團結帶領澳門社會各界，迎難而上，務實有為，推動經濟持續回升向好，各項事業全面進步，譜寫了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的嶄新篇章。



賀一誠明天(20日）便會卸任澳門行政長官一職，成為澳門回歸以來首位未有角逐連任的特首。習近平在歡迎晚宴上總結澳門過去五年發展，並給予高度評價，形同總結賀一誠內任的表現。



習近平在歡迎晚宴上的講話，給予賀一誠高度評價（李振邦攝）

習近平給予澳門過去五年的發展高度評價（李振邦攝）

習近平：推動經濟持續回升向好 各項事業全面進步

習近平指，過去5年是澳門歷史上很不平凡的5年，面對世界百年變局加速演進和世紀疫情嚴峻考驗，行政長官賀一誠和第五屆特別行政區政府團結帶領澳門社會各界迎難而上、務實有為，推動經濟持續回升向好，各項事業全面進步，譜寫了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的嶄新篇章。

賀一誠明天(20日）卸任澳門特首，習近平總結澳門過去五年發展，給予極高評價（李振邦攝）

經濟適度多元發展取得新成效

他又指，過去5年，澳門經濟適度多元發展取得新成效，民生福祉水準邁上新台階，愛國愛澳政治社會基礎日益鞏固，國際影響力與知名度大幅提升。這5年澳門發展取得的顯著成績，得益於全面準確貫徹「一國兩制」方針，得益於中央政府和祖國內地大力支持，得益於國際社會積極參與，是特別行政區政府團結社會各界拼出來、幹出來的。

習近平說，今天的澳門，民生保障更加有力有效，社會事業全面發展，成為安居樂業的一方福地。愛國愛澳政治社會基礎日益鞏固。澳門居民的民主、人權、自由等權利，得到充分保障。加強《憲法》和《基本法》，國情、國史和國家安全教育，全社會牢固樹立國家民族觀念，厚植家國情懷，不同族群友好相處。

打好堅實基礎 澳門有條件實現更好發展

習近平表示，澳門擁有「一國兩制」這一獨特優勢，已經打下堅實發展基礎，乘著強國建設、民族復興的浩蕩東風，完全有條件有能力飛得更高、走得更遠、實現更好發展。