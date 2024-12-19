澳門回歸25年｜習近平視察澳科技大學 到兩重點實驗室與師生交流
撰文：馮子健
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中共中央總書記、國家主席習近平今日（19日）展開澳門第二日視察行程，早上到澳門科技大學。新華社報道，習近平聽取中藥質量研究國家重點實驗室、月球與行星科學國家重點實驗室情況介紹，與學校師生和科研工作者親切交流。有消息指，他會還會到澳門東亞運動會體育館和黑沙環政府綜合服務大樓，亦有機會到醫院等視察。
他今晚也會出席澳門政府舉辦的歡迎晚宴及文藝晚會。
「澳門科學一號」衛星是內地和澳門合作研製的首顆空間科學衛星，主要用於地球磁場探測和研究，去年5月21日在酒泉衛星發射中心發射成功。
去年回信鼓勵參與「澳門科學一號」衛星研製澳門科技大學師生代表
習近平去年五月曾給參與「澳門科學一號」衛星研製的澳門科技大學師生代表回信，對他們予以親切勉勵。
習近平指出，近年來，澳門深化與內地在航天等領域的科技合作，取得了可喜成果。建設世界科技强國，推進中國式現代化，為澳門高校、澳門科技工作者提供了更為廣闊的發展空間。希望你們繼續傳承愛國愛澳的優良傳統，積極融入國家發展大局，積極參與粵港澳大灣區建設，助力澳門經濟適度多元發展，為「一國兩制」在澳門的成功實踐作出新的貢獻。