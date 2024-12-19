澳門回歸25年｜考察橫琴粵澳深度合作區　習近平：證決策完全正確

中共中央總書記、國家主席習近平今日（19日）視察澳門科技大學後，第二站到橫琴粵澳深度合作區視察，並與區內居民交流。習近平表示，合作區成立3年多來，各項工作取得積極進展，琴澳一體化水平逐步提升，對澳門經濟適度多元發展的支撐作用日益彰顯。實踐證明，中央決定開發橫琴、建設合作區的決策是完全正確。



習近平展開第二日澳門視察行程，第二站到橫琴粵澳深度合作區（資料圖片/新華社圖片）

橫琴粵澳深度合作區（新華社圖片）

橫琴口岸（新華社圖片）

新華社報道，習近平隨後考察橫琴粵澳深度合作區，同在合作區居住、創業的澳門居民以及參與合作區規劃、建設、管理、服務等各方面代表交流。

開發橫琴初心為澳門經濟適度多元發展

習近平指出，一定要牢記開發橫琴的初心是為了澳門經濟適度多元發展。檢驗合作區開發建設的成效，要看在促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業上，有沒有實實在在的舉措和成果；要看在發揮「兩制」之利、推進兩地規則銜接和機制對接上，有沒有創造新的制度性成果；要看在以琴澳一體化推進粵港澳大灣區市場一體化建設上，有沒有發揮先行先試的作用。廣東、珠海、澳門都是合作區建設的貢獻者和受益者，都要朝著這個目標共同努力。

他表示，希望大家要不斷加強基礎設施「硬聯通」、規則機制「軟聯通」、琴澳居民「心聯通」，加快建成琴澳經濟高度協同、規則深度銜接的制度體系，把琴澳一體化提升到更高水平。持續完善公共服務和社會保障體系，打造優質生活環境，為澳門同胞在此生活、就業、創業提供便利。充分用好中央給予的各項支持政策，著力營造一流營商環境，推動澳門經濟適度多元發展和大灣區市場一體化建設。

橫琴澳門新街坊小區設有澳門政務24小時服務中心（新華社）

截至今年十月底，在合作區居住的澳門居民有16863人，就業人數5297人。

習近平又聽取粵澳共建中醫藥高端科技支撐平台的情況介紹，對整合多學科先進技術，助力中醫藥走向世界的做法表示肯定。他亦在澳門新街坊綜合民生工程展區表示，青年創業者代表的創新創業故事，說明澳門有一批有理想、有擔當，勇於探索和創新的年輕人，橫琴開發建設為他們幹事創業提供廣闊的空間和機會，可大有作為，希望更多澳門青年在橫琴演繹精彩人生。「澳門+橫琴」正在成為豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地、實現國家高水平對外開放的新平台。