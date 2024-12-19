澳門回歸25年｜澳科大校長指習近平鼓勵學生與內地生多作思想碰撞

中共中央總書記、國家主席習近平今日（19日）早上視察澳門科技大學，逗留約一小時後離開。澳門科技大學校長李行偉指，習近平發表了約十分鐘講話，他認為習主席習很注重高等教育，認為國家、地方最重要是教育、人才、科技，亦鼓勵大家多元化發展，他又稱，習近平鼓勵澳門學生與內地學生多交流、思想碰撞，不單是學識的交流。



澳門科技大學校長李行偉(澳門科技大學網站圖片)

習近平今早（19日）早上視察澳門科技大學（澳科大圖片）

習近平發表約十分鐘講話 祝願「明天會更好」

習近平今早展開在澳門第二天的視察行程，首站到澳門科技大學，聽取中藥質量研究國家重點實驗室、月球與行星科學國家重點實驗室情況介紹，與學校師生和科研工作者親切交流。習近平逗留約一小時後離開。

澳門科技大學校長李行偉指，習近平參觀了實驗室、圖書館等設施，又向校方送贈月壤和《中華藥典》，認為習近平對中藥研究和航天科技最感興趣，期間亦發表約十分鐘講話，講述對高等教育和科技的看法，並高度肯定澳門及澳門科技大學過去25年所取得的成就，祝願「明天會更好」，全體師生都感到鼓舞，他亦對習近平的到訪感到榮幸。

澳科大有份參與「澳門科學一號」衛星，是內地和澳門合作研製的首顆空間科學衛星 （澳門新聞局圖片）

李行偉：習近平對澳門經濟適度多元化有很多想法

李行偉稱，他認為他習近平很注重高等教育，認為國家、地方最重要是教育、人才、科技，亦鼓勵大家多元化發展，亦見到習對澳門經濟適度多元化有很多想法。他又指，習也關心中藥研究，中藥要與最新生物醫學結合，才能領先全世界，中醫以後會在世界佔重要席位。習又認為澳門作為國際化城市，應保持特色、繼續國際化，亦鼓勵澳門與內地學生多交流，思想的碰撞、不單是學識的交流。

博士生：習近平關懷每一名學生

澳門科技大學社會和文化研究所歷史學博士生吳一怡，在校內圖書館與習近平短暫交流，她表示習近平關懷現場每名學生，並逐一握手，又對自己博士論文題目給予支持，希望她繼續在澳門歷史文化研究深耕，講好中國故事和澳門故事，她對得到習近平的鼓勵感到非常激動和興奮，希望畢業後做學者，從事歷史文化研究，回饋社會。

澳門教育及青年發展局局長龔志明指，他向習近平匯報澳門回歸以來高等教育的發展情況，引述習近平稱讚澳門的愛國教育做得很好，對澳門的高等教育發展表示滿意，認同學科佈局能夠配合澳門的經濟適度多元。