澳門回歸25周年｜習近平期許：更開放包容 變革創新 登高望遠

正在澳門視察的中共中央總書記、國家主席習近平，今日傍晚（19日）出席澳門當局的歡迎晚宴，並發表重要講話。習近平形容澳門過去五年是不平凡的五年，面對疫情考驗，在特首賀一誠和特區政府領導下、在中央政府和祖國內地大功支持下，團結帶領社會各界迎難而上，推動社會發展，譜寫有澳門特色的新篇章。他向澳門提出三點期許，包括登高望遠抓準定位、更開放包容廣納天下英才、和繼續拼搏精神勇於變革創新。



習近平在歡迎晚宴上發表重要講話（直播截圖）

澳門政府傍晚在東亞運體育館舉行歡迎晚宴，宴請習近平伉儷。習近平發表重要講話，提出對澳門的三點期許。

一：登高望遠，要著眼中華民族偉大復興戰略全局和世界百年變局，緊跟時代潮流，進一步找準自身定位，科學謀劃澳門未來發展，更加積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為。

二：海納百川，要在愛國愛澳旗幟下更加開放包容，團結聚力，廣納天下英才共建美好澳門，只要擁護一國兩制方針，熱愛澳門這個家園，都是建設澳門的積極力量。

三：銳意進取，「廣州諸舶口，最是澳門雄」，澳門人向來具有拼搏精神，富不可自滿，安不可忘危，要展示更大魄力，勇於變革，敢於創新，更好發揮「一國兩制」制度優勢，開創澳門發展新局面。

習近平在講話中高度評價澳門過去五年的發展。他指，時隔五年再次來到澳門這塊美麗的土地上，和大家共同慶祝澳門回歸祖國25周年，感到十分高興。他認為這5年澳門發展顯著成績，得益於全面準確貫徹「一國兩制」方針、得益於中央政府和祖國內地大力支持、得益於國際社會積極參與，是特區政府團結社會各界拼出來、幹出來。

形容澳門經歷不平凡的五年

他又指，過去5年是澳門歷史上很不平凡的5年，面對世界百年變局加速演進和世紀疫情嚴峻考驗，行政長官賀一誠和第五屆特區政府在中央政府和祖國内地大力支持下，團結帶領澳門社會各界，迎難而上，務實有為，推動經濟持續回升向好，各項事業全面進步，譜寫了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的嶄新篇章。

習近平又指，澳門的重點新生產業生機勃勃，琴澳一體化深入推進，今天的澳門的經濟，民生水平上升，政府積極回應居民訴求，積極加大民生投入，辦好住房、醫療、老等惠民措施。基礎教育質量不斷提高，高教事業不斷提高，社會事業全面發展，成為安居樂業福地。

他又指，澳門順利舉行第七屆立法會選舉和第六任特首選舉，國家安全、民主和居民權利得到保障，全社會牢固建立國家觀念，不同族群友好相處，文化和國際影響力提升，與葡語系國家交流更密切，深化與「一帶一路」國家合作。

他強調，澳門擁有「一國兩制」制度優勢，已打下堅實發展基礎，完全有條件、有能力飛得更好，走得更遠，實現更好發展。

習近平昨日（18日）抵澳門後表示，會與各界廣泛交流（新華社圖片）

習近平今日展開在澳門的第二日視察行程，早上先到澳門科技大學視察，之後再考察橫琴粵澳深度合作區，與區內居民等交流。

澳門行政長官賀一誠致辭時表示，澳門回歸25年來，歷屆政府和澳門居民同心協力，始終全面、準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、澳人治澳、高度自治方針，堅定維護《憲法》和《基本法》的權威，堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一，堅定維護國家主權、安全、發展利益，全力推動澳門各項事業取得新成就，始終保持社會大局和諧穩定。

賀又表示，祖國是澳門繁榮穩定的最堅強後盾，澳門必須在新時代新征程，展開新擔當、新作為，充分發揮獨特地位、功能和優勢，在融入國家發展大局中，實現更好自身發展，為強國建設、民族復興偉業，作出更大貢獻。