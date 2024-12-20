習近平：港澳須把握好「一國兩制」4條原則　列澳門4點希望功課單

今日（20日）是澳門回歸祖國廿五周年紀念日，也是第六任政府宣誓就職的日子。中共中央總書記、國家主席習近平出席典禮，並為就任特首的岑浩輝及主要官員宣誓儀式監誓。

習近平致辭時代表中央政府和全國各族人民向全體澳門居民致以問候，向新就任特首的岑浩輝和問責團隊等表示熱烈祝賀。習近平形容澳門是南海之濱的璀璨明珠、祖國的一方寶地，並提出四點希望，包括著力推動經濟適度多元發展，亦要求著力打造更高水平對外開放平台，立足「一中心、一平台、一基地」定位，在國家對外開放中更好發揮作用的機制，不斷提升國際競爭力，要進一步加大雙向開放力度，促進與葡語國家全方位互利合作，擴大國際朋友圈。

習近平又表示，澳門回歸以來取得的輝煌成就向世人證明，「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港澳門長期繁榮穩定好制度。習近平指，「一國兩制」蘊含和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。習近平強調，香港、澳門回歸以來的實踐經驗告訴我們，保持香港、澳門長期繁榮穩定，繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠，需要把握好4條，包括要堅守「一國」之本、善用「兩制」之利。



習近平12月20日向澳門提四希望，包括促進與葡語國家互利合作，擴大國際朋友圈。（央視截圖）

習近平今早出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮舉行，並發表重要講話。習近平表示，

習近平表示，澳門回歸祖國25年來，在中央政府和祖國內地大力支持下，特別行政區政府團結帶領社會各界接續奮鬥，具有澳門特色的「一國兩制」實踐取得巨大成功。澳門發生翻天覆地的變化，國際影響力大幅提升。

國家主席習近平（右）12月10日為澳門第六屆政府就職監誓 岑浩輝（左）就任特首。（央視截圖）

習近平說，港澳回歸以來的經驗告訴我們，繼續推進一國兩制實踐要把握好四條：一是要堅守一國之本，善用兩制之力，始終堅持國家主權、安全、發展利益高於一切，落實中央全面管治權任何時候不能動搖；堅持兩制差異，鑒定不易貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳的高度方針，確保不走樣不變形，不動搖。

二要維護高水平安全，維護高質量發展。安全是發展的前提，發展是安全的保障，維護安全、推動發展都要堅定不移。要珍惜來之不易的安全祥和局面，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，塑造新動力、新優勢。

三要發揮獨特優勢，強化內聯外通，以更加開放包容的姿態，提升全球影響力，讓港澳國際大都市的品牌更加靚麗，深度對接國家發展戰略，加快融入國家發展大局，在構建新發展格局中更好扮演橋樑角色。

習近平12月20日向澳門提四希望，包括促進與葡語國家互利合作，擴大國際朋友圈。（央視截圖）

四要弘揚核心價值，促進包容和諧，傳承愛國愛港、愛國愛澳核心價值，凝聚一切積極力量，劃出海內外支持一國兩制事業的最大同心圓。

習近平指，當前是全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，一國兩制也進入新階段，實現港澳更好發展，是新時代一國兩制實踐的重要使命。他指，新一屆澳門政府要團結帶領各界搶抓機遇，銳意改革，擔當作為，更好發揮一國兩制制度優勢。

習近平12月20日向澳門提四希望，包括促進與葡語國家互利合作，擴大國際朋友圈。（央視截圖）

澳門第六屆政府主要官員宣誓，習近平及岑浩輝監誓。（央視截圖）

對於澳門，習近平提出4點希望，首先是著力推動經濟適度多元發展，要結合自身優勢和資源稟賦，精準定位、聚焦重點，完善產業發展規劃，加大政策支持和資金投入力度，著力培育具有國際競爭力的新產業。

習近平指，澳門要推動實現橫琴粵澳深度合作區同澳門經濟高度協同、規則深度銜接，各類要素跨境流動高效便捷；瞄準重點領域，推動特色產業發展形成規模，打造一批標志性、有帶動效應的工程和項目。需要注意的是，中央決定開發橫琴，目的就是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業。這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目。要積極主動參與粵港澳大灣區建設，整合優質資源，深化協同發展。要統籌推進教育、科技、人才一體化發展，大力引進和培養各類人才，打造國際高端人才集聚高地。

習近平第二點提到要著力提升特別行政區治理效能。要把依法治理和擔當作為結合起來，適應經濟社會發展要求，完善各項體制機制和法律法規，深入推進公共行政改革，完善組織架構，革新管治理念，改進管治方式，強化宏觀統籌，建設高效、有為的服務型政府，激發社會蘊藏的巨大活力和發展潛力。優化公共政策咨詢機制，提升決策科學化、民主化、法治化水平。健全政府和立法會協同立法機制。嚴格公正執法，完善司法制度，提升司法效率，堅定維護法治。推進公務人員管理制度改革，加強管治隊伍建設，完善廉政監督體系。

第三，著力打造更高水平對外開放平台。要立足「一中心、一平台、一基地」定位，健全在國家對外開放中更好發揮作用的機制，主動對接國家重大戰略，不斷提升國際競爭力。要進一步加大雙向開放力度，促進同葡語國家全方位互利合作，積極投身高質量共建「一帶一路」，擴大國際「朋友圈」，打造國家高水平對外開放重要的橋頭堡。持續優化營商環境，完善民商事等法律制度，培育和激發市場活力，吸引更多國際資源。用好中西薈萃的文化優勢，促進國際人文交流，講好澳門故事、中國故事，打造中西文明交流互鑒的重要窗口。

第四，著力維護社會祥和穩定。當前澳門形勢總體穩定，但內外環境發生深刻變化，要居安思危，未雨綢繆，著力防範各種風險，堅定維護國家安全、澳門穩定，引導規範社團發展，築牢基層治理根基，始終堅持人民為中心，解決廣泛居民最關心、迫切問題，創造更多更好發展機會，營造更公平社會環境，實現居民對美好生活的嚮往。