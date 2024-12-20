陳美寶：海空運推綠色措施　讓香港與國家及世界標準接軌

運輸及物流局局長陳美寶周四（12月19日）出席民建聯的研討會，主題為「如何鞏固及提升香港國際航運及航空中心地位」。陳美實向與會者表示，「綠水青山就是金山銀山」是國家過去十多年其中一個重要政策方向。運輸及物流局針對海、空運推出的綠色措施，亦讓香港能與國家及世界標準接軌。



2024年12月19日，運輸及物流局局長陳美寶出席民建聯的研討會，主題為「如何鞏固及提升香港國際航運及航空中心地位」。（運輸及物流局Facebook圖片）

推動綠色船用燃料加注業務

她在社交平台帖文表示，在航運方面，本地企業對綠色船用燃料加注業務甚有興趣，中華電力與中海油、煤氣公司和中燃遠邦會分別合作，推進開拓本地及其他地區的綠色燃料市場。當局有信心在明年上半年內，會有企業進行首次液化天然氣船對船加注的示範作業。海事處亦已設立專責小組，向有意落戶香港的綠色航運相關企業提供一站式服務。

2024年12月19日，運輸及物流局局長陳美寶出席民建聯的研討會，主題為「如何鞏固及提升香港國際航運及航空中心地位」。（運輸及物流局Facebook圖片）

明年為航機設SAF用量目標

航空方面，推動可持續航空燃料（SAF）的應用，是達致2050年淨零碳排放目標的重要一環。國家發改委及國家民航局在9月已啟動SAF應用試點，特區政府亦十分支持。當局正參考機管局的顧問報告，預計明年將為從香港起飛航班的SAF用量設立具體使用目標。

陳美寶又稱，運輸佔本港溫室氣體排放量約19%，從航運及航空燃料入手，將有效協助達到「雙碳」目標。