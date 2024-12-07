陳美寶首發局長網誌　指大欖隧道新收費再減會塞　一般收費不可撤

運輸及物流局局長陳美寶上任後今日(7日)發表第一份網誌，提及大欖隧道新收費方案，包括分三段分時收費，私家車收費分別為18元、30元及45元。最高價格由58元減至45元，陳美寶稱明白社會仍希望進一步下調隧道收費的意見，在維持欖隧行車暢通的首要目標下，已盡力回應一減再減，若再下調私家車或的士收費，會誘發的額外車流會令欖隧在繁忙時段出現擠塞，得不償失。



她回應有議員要求取消一般時段的30元，只採用繁忙及非繁忙45元及18元的兩級收費，指日間一般時段交通流量較晚上至凌晨的非繁忙時段高，加上北部都會區發展，料新界北人口增加，日間車流增加，故須設一般時段預留空間應付未來車流增長。



陳美寶首次發表局長網誌，以「變革求新 善作善成 力保大欖隧道不『塞』為重要任務」為題。（運輸及物流局）

陳美寶首次發表局長網誌，以「變革求新 善作善成 力保大欖隧道不『塞』為重要任務」為題，先感謝行政長官李家超信任、提名及建議，指香港得天獨厚四通八達，會帶領運輸局團隊及4個部門竭盡所能，積極求變。

她在首篇網誌即提到明年5月政府收回大欖隧道專營權後的新收費，強調欖隧主要服務元朗及北區超過100萬人口，不少居民使用約45條行走欖隧的巴士線往來市區，預期北部都會區發展下，人口及交通需求亦會同步上升；加上欖隧連接一系列策略性基建，包括機場、貨櫃碼頭、陸路口岸，貨車使用率因而特別高，是整個新界人流和物流的命脈。

新方案下，平日及星期六將分三段分時收費，其中私家車繁忙時間45元、一般時段30元及非繁忙時段18元。陳美寶指方案有三大目的，包括善用欖隧餘下的容車量，分流並紓緩屯門公路及吐露港公路交通；避免引發過量車流；及保持欖隧的公共交通與物流要道角色，因此定價上除需有大局觀，也同時要仔細平衡。

大欖隧道新收費方案，包括分三段分時收費，私家車收費分別為18元、30元及45元。（運輸及物流局）

她指得知社會仍表達希望進一步下調隧道收費的意見，已盡力回應一減再減。她又解釋為何不能再減、甚至免費，強調有不同考慮，如再進一步下調商用車收費，只有提高私家車的隧道費才能保持欖隧暢通；同樣若再下調私家車或的士的隧道費，便會誘發的額外車流會令欖隧在繁忙時段出現擠塞，得不償失。

陳又強調隧道是政府重要資產，須緊守財政紀律，恪守「用者自付」的原則，並指現時在非繁忙時段收費的訂價，可以用「成本價」來形容。

大欖隧道新收費方案，包括分三段分時收費，私家車收費分別為18元、30元及45元。（運輸及物流局）

另有議員認為，三級收費過於複雜，建議取消一般收費，只設45元及18元的繁忙和非繁忙時段。陳美寶解釋，日間一般時段交通流量較非繁忙時段高，加上北都發展人口增加，日間車流也會上升，故需要在一般時段收取高於非繁忙時段的收費，以預留空間應付未來的車流增長。

未來以技術、政策創新帶領運物局發展

陳美寶今日亦接受電台訪問，稱未來會以技術創新，以及政策創新帶領運輸及物流局。她以滿漢全席比喻局方的發展方向，形容逐碟煮會「煮唔切」，因此會研究預先準備好一些政策程序。

陳美寶指啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統，分別收到超過30份意向書。（資料圖片/廖雁雄攝）

她指當局就啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統，分別收到超過30份意向書，包括内地、本地及海外企業，也有不同形式的運輸工具，路政署及土木工程署正了解中，盼物色到最好技術及最具成本效益的方案。她稱會著重投標者往績，包括本身有否營運及投產經驗，有否就項目進行試驗等，局方的團隊亦會進行調研，不會只聽一面之詞。

她又說，雖然該些綠色集體運輸系統載客量不及重鐵，但作為中型運輸工具，可將市民方便地帶到現有重鐵系統，靈活性高，並能按當區居民出行習慣，調整班次、卡車長短等。