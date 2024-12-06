首以局長身份赴立會解說　議員先禮後兵追數　陳美寶：我急過你哋

政府問責班子昨日（5日）變天，由陳美寶接替林世雄出任運輸及物流局局長。陳美寶今（6日）首以局長身份出席立法會會議，到鐵路事宜小組委員會講述新鐵路線發展，多名議員「先禮後兵」，先祝賀及歡迎陳升任，之後即展開一年串「追數」，要求南港島綫西段、啟德智慧綠色集體運輸系統、北環綫等在內多個項目如期、甚至提早完成。有議員催促啟德綠色運輸能否再提早至2028年落成時，陳美寶更指：「你哋心急同我哋心急係一樣，我心底裡面嘅心急係仲心急過你哋。」



另外，早前公布初步走線的南港島綫西段，陳美寶稱已確認以綠色集體運輸系統營運，指較以重鐵發展成本能降4成，並稱會研究與現有鐵路系統接駁問題。



2024年12月2日，政府交代南港島綫西段走線。（立法會文件）

南港島綫西段棄重鐵採綠色運輸系統 料成本減4成

陳美寶今首以運輸局局長身份，出席立法會鐵路事宜小組委員會，提及早前已公布港島線西段初步方案，料建設7個車站，全長約7.5公里，車程約20分鐘，連接黃竹坑至香港大學站，並建設香港仔、田灣、華富、數碼港及瑪麗醫院站作中途站，料2027年動工。她在會上指計劃放棄須建在地底的重鐵，改以不影響路面建築的高架橋綠色運輸系統取代，料成本能較重鐵減少4成。

大部分議員發言前先恭喜及祝賀她，並希望未來能合作無間。其中委員會主席張欣宇開場時更指，陳昨日履新後今首次以局長身份參與到委員會，體驗局長對小組做重視，亦表示歡迎她，期望合作無間工作順利。

陳美寶今首以運輸局局長身份，出席立法會鐵路事宜小組委員會。（立法會直播截圖）

多名議員發言「先禮後兵」，恭喜完隨即展開「追數」。其中工程界議員盧偉國直言南港島線西段是在《2014鐵路發展策略》中提及興建，當時提到2026年落成通車，「但竟然9年石沉大海，而家先話做，盧偉國追數追到氣都咳，希望以後唔洗咁追數。」

議員關注南港島綫西段與本地鐵路無縫交接

議員陳學鋒亦稱已爭取南港島綫西段許久，「好驚石沉大海」，又擔憂高架橋建造會對居民景觀及噪音造成影響，以及關注能否做到無縫接駁，包括平台出入、閘機、票價等是否能與現有鐵路系統、即港鐵綫及南港島綫做對接等。

另一議員楊永杰更直言希望新局長能「追數」，追回落後於規劃時間的鐵路綫發展，又形容局方「交數只交了半數」。他提到啟德綠色運輸系統走線規劃本身是能接駁到觀塘，但新計劃取消觀塘站，認為不利整體發展；又指早前局方稱工程可提早3年至2031年建成，稱計數後認為可以再提早的2028年，又要求該局在推動多項鐵路工程時，切忌重蹈沙中線超支又延期的覆轍，「期望唔好超支延期，同將成本壓縮。」

鐵路事宜委員會小組張欣宇開場時指陳昨日履新後，今即首次以局長身份參與到委員會，體驗局長對小組做重視。(資料圖片/盧翊銘攝)

陳美寶一一回應多名議員「追數」要求，指啟德綠色運輸系統目前是不等一系列法定措施及程序，政府先開始工作，現密鑼緊鼓草擬招標文件，期望2026年能批出。她稱能否再提早完工，須視乎營運者進度，因營運者接手後要補做一系列法定程序，但承諾不會遲於2031年落成，「你哋心急同我哋心急係一樣，我心底裡面嘅心急係仲心急過你哋。」

陳美寶：採膠轆系統可降噪音

她又回應南港島綫西段事宜，指會與居民多做解釋，明白高架橋可能有噪音聲浪及景觀上的憂慮，指如果採用輕型運輸系統，例如用膠轆等，噪音會較重鐵影響小，佔路面空間相對窄一些，會特別小心處理相關問題。她又說未來會深化設計及檢視財務安排，包括考慮由港鐵或是其他營運者去做，並會考慮與現有網絡接駁性，票價亦會在其中，屆時會適當時候交代。

當局預計南港島綫西段惠及該區約13萬居民及約5萬名當區打工仔。(資料圖片)

明年初交代港深西部鐵路進度

陳補充，目前正研究北環綫的主線及支線工程能否共同處理起到協同效應，並會利用跨境鐵路契機探索，結合內地推進基建項目優勢，與內地國家企業做交流等。她指港深西部鐵路，即洪水橋至前海的跨境鐵路項目現時進度理想，一兩星期前與深圳方開會，專班小組已完成第二階段詳細研究，正候內地報批，料明年初會向委員會匯報進度。