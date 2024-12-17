公務員減薪助減財赤？　陳振英：惡性循環、問責官減薪僅九牛一毛

立法會財務委員會主席陳振英今日（17日）指，財會今年批出58個項目合計2499.3億元撥款，較去年多1069.6億。他強調政府和立法會在背後有大量溝通工作，確保撥款建議的審議嚴謹科學。至於輿論倡議透過公務員減薪紓緩財赤，陳振英指財政情況不會因公務員減薪馬上改善，反而有惡性循環，因各行各業都參考公務員薪酬的調整，訂立薪酬標準。



至於問責官員減薪作示範，陳振英則認為減薪所得相對財赤只是「九牛一毛」，做好提升生產力遠較做姿態好。



陳振英（中）指透過公務員減薪來削減財赤只會有惡性循環（何夏怡攝）

財委會今年批款較上年多1069.6億元

陳振英今日指，財委會今年批出共2499.3億元款項，比去年及前年分別多1069.6億、724.42億。財委會今年度共舉行35次會議，總時數90小時35分鐘，其中審議財務建議的時數為54小時49分鐘，較上年多23小時20分鐘，即逾7成；單個項目審議的時間平均比上年高34分鐘。

陳振英表示，財委會一直嚴謹審慎審核財政撥款建議，參與討論不限於財委會18位成員，而是全體議員。他又強調財委會工作嚴謹，與政府與在開會前有大量溝通，所費時間並不少於鏡頭前的討論時長，稱未來繼續保持公共財政穩健，嚴謹審議撥款建議。

陳振英指問責官員減薪只是「九牛一毛」（何夏怡攝）

陳振英指公務員減薪會帶來「惡性循環」

隨著財政司司長陳茂波早前公布本年度財赤預計高達千億元，較原預計481億元高出近一倍，輿論開始討論公務員減薪以紓緩財赤。對此，陳振英呼籲社會要多加思考，公務員減薪並不能馬上改善財政情況，反而會有漣漪效應令普通市民降薪，因為各行各業會參考公務員薪酬調整幅度，以制定薪酬標準。「（公務員降薪）影響嘅係三百幾萬香港打工仔，大家係咪想見到打工仔減薪，造成好大心理壓力？咁消費開支都會馬上調整，對香港係惡性循環。」

對於有意見指問責官員可以減薪，以作示範，陳振英說，提升政府人員生產力產生產生的效益遠比減薪要多，凡事不應從一個角度去看，「實際減薪的銀碼，和整體財赤金額相比，是九牛一毛」，指做好提升生產力措施遠比做好姿態重要。

何俊賢籲市民不應該把公務員減薪作為財赤焦點（何夏怡攝）

何俊賢籲勿把公務員減薪視作財赤焦點

財委會成員、民建聯漁農界議員何俊賢則認為，千億財赤是結構性問題，市民不應該把公務員減薪作為焦點。他稱，可以理解經濟不好時，輿論矛頭會指向政府，但審視問題要公道，例如推動社會發展的基層開支是必要的，市民不要讓社會氣氛帶動情緒。「唔應該話不如乜嘢唔做，唔批錢就最慳錢，呢種態度唔係為香港好」。