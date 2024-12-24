「家翁」袁弓夷列潛逃者　容海恩：一向沒直接聯絡　措施有警惕性

保安局局長今日（24日）行使《維護國家安全條例》賦權，即時將袁夷等7人列潛逃者，並實施四項措施，鄧炳強更呼籲市民與上述七人應避免有瓜葛。新民黨立法會議員容海恩的丈夫袁彌昌正是袁弓夷兒子，容在2022年曾登報宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」，她今日接受《香港01》查詢時表示，一向沒有聯絡袁弓夷，又相信本次措施對潛逃者有警惕性。至於丈夫袁彌昌會否不再與袁弓夷見面，容海恩指要問袁彌昌。



容海恩曾登報表示要與袁弓夷脫離「翁媳關係」，但強調不會與袁彌昌離婚。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

容海恩曾登報與袁弓夷脫離關係

容海恩在2022年8月在報章刊登聲明，宣布與老爺袁弓夷脫離關係。當時容海恩指出，作為流著偉大祖國之血的中國人，在國之大義的前提下，基於據國安處稱，袁弓夷涉嫌違反《港區國安法》中顛覆國家政權罪名，宣布正式與袁弓夷脫離「爺媳關係」。

今日袁弓夷等7人被政府列為潛逃者。容海恩表示，對她影響不大，一直沒有直接聯絡，亦了解到政府今次對潛逃者施加條件，包括處理資產等等。她認為對潛逃者有警惕性，亦對公眾發佈了嚴重信息，即不應與潛逃者有任何金錢瓜葛及其他聯絡，並對潛逃者不會姑息。

被問及會否對家人有影響，例如袁彌昌會否不再與爸爸袁弓夷見面。容海恩指，沒有問相關事宜，問題應問袁彌昌。袁彌昌則沒有接聽電話。