鄭敬基等6人被通緝｜歐盟英國批評港府 梅儒瑞促停止針對異見者
撰文：蕭通
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警方國安處周二（24日）公布新一輪通緝名單，涉及6名海外港人，包括藝人鄭敬基、理大前助理教授鍾劍華、前「學生動源」召集人鍾翰林、黃大仙區議會前議員劉珈汶、新聞工作者何良懋及張晞晴。歐盟及英國同日發聲明，批評港府做法。美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）亦表示，華府譴責港府新一輪對6人發布通緝，以及此前取消許智峯等7人護照的做法，呼籲港府停止利用國安法迫使異見者噤聲。
歐盟外交事務發言人Anouar El Anouni發聲明稱，歐盟譴責新一輪逮捕令，指香港《國家安全法》的域外適用範圍，增加歐盟的憂慮，並損害香港作為國際商業中心的吸引力。
英國外相林德偉（David Lammy，又譯戴維拉米）則呼籲，香港當局應「停止針對身在英國和其他地方、正捍衛自由和民主的個人」。他在聲明中強調，英國不會容忍外國政府試圖脅迫、恐嚇、騷擾或傷害身在海外的異見者，特別是在英國，「本屆政府堅定支持所有移居英國的香港社區成員」。
香港警方國安處指，該6人分別涉煽動分裂國家罪、顛覆國家政權罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；各懸紅100萬元。國安處指各人涉嫌出賣國家，罔顧港人利益。
駐港國安公署發表聲明，堅決支持香港警方依法對已潛逃海外、反中亂港分子，採取執法行動切實維護法律尊嚴、捍衞國家安全。
駐港國安公署：支持警方對潛逃海外反中亂港份子採執法行動任建峰沒申請護照如何撤銷？鄧炳強：呢刻想申請你係申請唔到㗎喎YouTube粉絲贊助通緝者網台違法？鄧炳強：喺香港提供資金或犯法鄭敬基及鍾劍華等6人被列通緝名單 警方國安處懸紅$100萬通緝