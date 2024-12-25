鄭敬基等6人被通緝｜歐盟英國批評港府　梅儒瑞促停止針對異見者

警方國安處周二（24日）公布新一輪通緝名單，涉及6名海外港人，包括藝人鄭敬基、理大前助理教授鍾劍華、前「學生動源」召集人鍾翰林、黃大仙區議會前議員劉珈汶、新聞工作者何良懋及張晞晴。歐盟及英國同日發聲明，批評港府做法。美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）亦表示，華府譴責港府新一輪對6人發布通緝，以及此前取消許智峯等7人護照的做法，呼籲港府停止利用國安法迫使異見者噤聲。



警方國安處在12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（梁鵬威攝）

歐盟外交事務發言人Anouar El Anouni發聲明稱，歐盟譴責新一輪逮捕令，指香港《國家安全法》的域外適用範圍，增加歐盟的憂慮，並損害香港作為國際商業中心的吸引力。

英國外相林德偉（David Lammy，又譯戴維拉米）則呼籲，香港當局應「停止針對身在英國和其他地方、正捍衛自由和民主的個人」。他在聲明中強調，英國不會容忍外國政府試圖脅迫、恐嚇、騷擾或傷害身在海外的異見者，特別是在英國，「本屆政府堅定支持所有移居英國的香港社區成員」。

鄭敬基。（資料圖片）

香港警方國安處指，該6人分別涉煽動分裂國家罪、顛覆國家政權罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；各懸紅100萬元。國安處指各人涉嫌出賣國家，罔顧港人利益。

駐港國安公署發表聲明，堅決支持香港警方依法對已潛逃海外、反中亂港分子，採取執法行動切實維護法律尊嚴、捍衞國家安全。