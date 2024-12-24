鄭敬基被通緝　6人涉煽動分裂國家或顛覆國家政權　案情一覽

警方國安處今日（24日）公布新一輪通緝名單，涉及6名海外港人，包括藝人鄭敬基、理大前助理教授鍾劍華、前「學生動源」召集人鍾翰林、黃大仙區議會前議員劉珈汶、新聞工作者何良懋及張晞晴。當局指，他們分別涉煽動分裂國家罪、顛覆國家政權罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；各懸紅100萬元。國安處指各人涉嫌出賣國家，罔顧港人利益。6人所涉罪行及相關案情一覽。



警方國安處在12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（梁鵬威攝）

警方國安處在12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（梁鵬威攝）

鄭敬基。（資料圖片）

鍾劍華。（資料圖片/張浩維攝）

警務處國家安全處今日表示，警方現正通緝六名潛逃海外並涉嫌干犯《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（香港國安法）罪行人士。法院已應警方的申請，就該六名在逃人士發出拘捕令。

當局指，女子劉珈汶、男子鍾翰林、男子鍾劍華、男子何良懋、男子鄭敬基及女子張晞晴，竄逃外地後涉嫌干犯《香港國安法》下的罪行，包括「煽動分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，警方遂依法向法院申請拘捕令，並通緝有關人士。通緝各人的法律依據和基本事實見附表。

警方指高度重視該案，現就每名被通緝人士懸紅港幣一百萬元賞格，呼籲市民就有關上述人士或相關案件提供消息。

保安局局長鄧炳強（右）12月24日與警務處副處長（國家安全）簡啟恩（中）、警務處國家安全處總警司李桂華（左）在政總見記者。（梁鵬威攝）

鄭敬基

涉「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」（違反《香港國安法》第二十一及二十九條）。案情指鄭於2020年7月至2024年6月期間，於社交媒體平台 操 作 一 個 名 為「HongKonger Station香港台」的頻道發布多段煽動分裂國家的影片，並多次透過不同的平台和形式，請求外國對中央和特區官員進行「制裁」及對中華人民共和國及香港特別行政區採取其他敵對行動。

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劉珈汶

涉「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」（違反《香港國安法》第二十一及二十九條）。案情指「香港民主委員會」要員，於 2021 年 10 月至 2024 年 5 月期間，持續透過不同平台和方式，包括與外國政府官員、國會議員及政客會面、出席公開活動發表演講、在社交媒體上發布貼文或影片等，鼓吹將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，以及請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。

鍾翰林

涉「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」（違反《香港國安法》第二十一及二十九條）。案情指鍾於2023 年 12 月至2024 年 5 月期間，持續透過不同平台和方式，包括成立「香港獨立倡議委員會」、與外國國會議員及政客會面、出席公開活動發表講話、接受傳媒訪問、在社交媒體上發布貼文等，鼓吹將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，以及請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。

鍾劍華

涉「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」（違反《香港國安法》第二十一及二十九條）。案情指他於2024年5月至2024年6月期間，多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」。於2020年12月至2023年11月期間，持續透過不同的平台和方式，包括接受傳媒訪問、在社交媒體上發布貼文等，請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。

何良懋

涉「顛覆國家政權罪」（違反《香港國安法》第二十二條）。案情指何自2022年7月起，聯同他人籌組一個名為「香港議會」的政權機關而發動「公投」，以圖實施「自決」及顛覆國家政權。

張晞晴

涉「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」（違反《香港國安法》第二十一及二十九條）。案情指2022年8月至2024年11月期間，以「香港自由委員會基金會」要員身份發布文章，並多次透過發表演講、在社交媒體上發布貼文或影片等不同形式，鼓吹將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去、請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。