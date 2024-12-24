國安處通緝｜鄭敬基赴加後辦網台　鍾劍華離港曾言「無奈需避秦」

警方國安處今日（24日）公布新一輪通緝名單，涉及6名海外港人，包括藝人鄭敬基、理大前助理教授鍾劍華、前「學生動源」召集人鍾翰林、黃大仙區議會前議員劉珈汶、新聞工作者何良懋及張晞晴；各懸紅100萬元。



鄭敬基為藝人出身，著作包括歌曲《酒杯敲鋼琴》等，他在反修例運動期間曾參與元朗遊行，同年不獲無綫電視續約，翌年年公布前往加拿大，其後創辦網媒《香港台 HongKonger Station》。鍾劍華則為香港民意研究所前副行政總裁，2022年離港赴英，曾向傳媒透露多次被國安處約談，形容離港是無奈的決定。



警方國安處在12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（梁鵬威攝）

62歲鄭敬基，涉嫌「煽動分裂國家」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。他被指2020年7月2024年6月期間，在社交平台操作《香港台 HongKonger Station》頻道，發布多個煽動分裂國家的影片，並發帖文推動港獨，其間多次以不同形式要求外國對中國及香港官員進行制裁。

藝人鄭敬基 疑參與反修例遊行後 不獲無綫續約

鄭敬基為藝人出身，著作包括歌曲《酒杯敲鋼琴》、電視劇《烈火雄心》等。他於八十年代為二人組合「風雲樂隊」成員，曾舉家移民加拿大，回港發展後加入D100電台，又加入無綫電視，參演多部電視劇。

2019年反修例運動期間，他曾參與元朗遊行並接受傳媒訪問，同年他不獲無綫電視續約。翌年他曾上載一張TVB員工證被剪碎的照片，稱「反正世界沒有大台，不如站在香港人的一邊，一同齊上齊落爭取自己想要的天空。」

2020年移加辦網媒 稱正爭取代表保守黨出選

2020年，他在社交平台透露返回加拿大生活。翌年開設網媒《香港台 HongKonger Station》，據網頁簡介稱要為居加港人提供無審查的廣東話資訊平台。今年他在社交平台宣布爭取代表保守黨出選大多倫多地區萬錦市於人村選區。

鄭敬基。（資料圖片）

學者鍾劍華2022年赴英 稱多次被國安約談「無奈需避秦」

64歲鍾劍華，涉嫌「煽動分裂國家」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。他被指於今年5月至6月期間，透過不同平台鼓吹港獨行為；2020年12月至2023年11月，要求外國對中華人民共和國及香港特別行政區採取制裁、封鎖及敵對行動，包括聯名要求外國制裁香港國安法的法官及負責案件的檢控官，並要求關閉香港經貿辦特權等。

鍾劍華為前理大應用社會科學系助理教授、社會政策研究中心主任。2020年退休後在香港民意研究所出任副行政總裁。2022年4月他在社交平台公布已離港赴英，稱自己不願作逃兵，「無奈需避秦」。他接受傳媒訪問時指，曾多次被國安處約談。

鍾劍華。（資料圖片/張浩維攝）

警方國安處在12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（梁鵬威攝）