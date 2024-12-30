大熊貓BB命名未拍板　羅淑佩稱呼 ｢家姐細佬｣露端倪?｜01問卷投票

四個多月大的一對港產大熊貓龍鳳胎，預計明年二月前後公開亮相。雖然未見其真身，但一對大熊貓BB的「賣萌」動作深受市民歡迎，「家姐、細佬」的大名更是深入民心。海洋公園連月來以「家姐、細佬」簡單稱呼牠們，局長羅淑佩今天（30日）亦親切以「家姐、細佬」稱呼，大熊貓BB其實未正式改名，莫非不打算特別命名？



海洋公園本身打算待大熊貓BB身體出現特徵才決定命名，但汲取花70萬元為「安安、可可」辦命名比賽後維持原名的經驗，政圈有人獻計索性正名為「家姐、細佬」，一來有香港味道，二來節省開支。據悉政府評估命名比賽可提升公眾參與，惟未拍板是否為大熊貓BB改名。有海洋公園董事認為「家姐、細佬」只屬暱稱，估計最終改名的機會高，惟未必需要提供獎金、獎品。



海洋公園11月30日發放大熊貓龍鳳胎「家姐」玩熊貓公仔影片，可見牠如人類BB般，累了就睡。（香港大熊貓官方專頁影片截圖)

「家姐、細佬」稱呼大熊貓BB四個多月

大熊貓樂樂和盈盈今年八月誕下一對龍鳳胎，首次「添丁」有大熊貓在香港出世，自然成為大家的焦點。大熊貓BB「暴風式成長」，海洋公園亦善用「熊貓熱」 力谷熊貓經濟，在社交網站定期發布一對BB的成長片段，由於未為兩隻大熊貓BB改名，海洋公園都以「家姐、細佬」來稱呼牠們，今天（30日）文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦親切以「家姐、細佬」稱呼大熊貓BB。

12月30日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩親切以「家姐、細佬」稱呼大熊貓BB。（廖雁雄攝）

我哋喺海洋公園嘅6隻可愛大熊貓，包括中央送贈嘅安安同可可，仲有港產大熊貓家姐同細佬，以及佢哋爸爸同媽媽盈盈同樂樂。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

「家姐、細佬」這個名稱呼了四個多月，似乎已經深入民心。尤其每當海洋公園發布「家姐」的可愛「放電」片段時，都有網民十分掛念「細佬」，紛紛留言問「細佬呢？」亦有網民評頭品足時，都以「家姐、細佬」來稱呼 ──「細佬對眼同家姐好似，而且而家眼尾都有啲向上飛起」、「細佬同家姐都有小鳥眼圈」。

海洋公園11月30日發放大熊貓龍鳳胎「家姐」玩熊貓公仔影片，可見牠如人類BB般，累了就睡。（香港大熊貓官方專頁影片截圖)

海洋公園盼待身體特徵再決定改名事

猶記得一對大熊貓誕生的消息一出，社會都很雀躍為牠們改名，各有想法，更提出不少「好橋」。不過，「家姐、細佬」稱呼以久，部分人可能忘記了大熊貓BB其實未正式改名。距離公開亮相尚餘兩個月左右，海洋公園日前透露要待牠們出現身體特徵，才再決定改名。

中央贈港的一對大熊貓「安安」、「可可」。（周令知攝）

安安、可可命名比賽後沿用原名 惹公眾關注公帑運用

汲取中央贈港大熊貓安安、可可經命名比賽後沿用原名的經驗，政圈對大熊貓BB改名意見分歧。上次文化體育及旅遊局委託海洋公園協籌比賽花了70萬元，包括建立比賽的專題網頁、各項宣傳活動及人手支援，冠軍的最佳作品獎得主可獲價值47,320元的獎品，事後有意見關注公帑運用。

海洋公園11月30日發放大熊貓龍鳳胎「家姐」玩熊貓公仔影片，可見牠如人類BB般，累了就睡。（香港大熊貓官方專頁影片截圖)

政圈獻計沿用「家姐、細佬」

政府中人認為比賽可提升社會參與

今次大熊貓BB改名一事，政圈有聲音認為不用再辦命名比賽，認為「熊貓熱度」已非常足夠，無須透過比賽喚起關注，索性正名為「家姐、細佬」，一來有香港味道，二來節省開支。亦有議員認為要審慎觀察社會對大熊貓BB改名的反應，再作決定，甚至建議省錢地辦活動改名。據了解，政府內部未拍板，不過認為命名比賽可提升社會參與，達到的宣傳效果高於單純賣廣告。

中央贈港的一對大熊貓「安安」、「可可」。（周令知攝）

海洋公園董事料改名機會高 「家姐、細佬」只是暱稱

本身是海洋公園董事局成員的南區區議員梁進接受《香港01》查詢時表示，認同「家姐、細佬」港味濃，但欠缺寓意，可以是暱稱，認為最終都是要改名。他認為今次情況與安安、可可不同，因安安、可可本身已有名字，「改名就奇怪，人哋本身有個名」，但一對大熊貓BB未有名，估計要改名的機會高。

海洋公園董事局成員、南區區議員梁進。（蘇煒然攝）

不過，他認為未必需要辦命名比賽，可以透過其他活動提升公眾參與，「有公眾參與大家開心，可以投下票」，惟未必需要提供獎金、獎品，社會已有足夠誘因和關注度參與。