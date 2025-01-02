熊貓「保名」和智能投票箱 「順應民意」兩面看? ｜政圈觀察

事情總能兩面看。 政府耗資70萬為大熊貓舉行命名比賽，結果一番周折後「還原基本步」，一對國寶仍叫回本名「安安」、「可可」 。有人高呼浪費，社會郤有叫好之聲，認為政府沒有「死牛一面頸」 、因高調舉辦了命名比賽便強行為一對大熊貓改名，是順應民意的表現。



回望2024年，政圈中人不難留意到這不是政府從善如流、當機立斷的唯一例子。年初叫停垃圾徵費記憶猶新，年末又有「智能投票箱」甫上立法會便果斷撤回; 河套一條10億連接道路受到議員質疑，政府也願意重新檢討，在在都顯示政府重視合理的質疑聲音。



政府肯聽民意，議員當然支持。但有資深議員郤提醒，接二連三「順應民意」的背後，可能也反映部分政策醖釀過程有改善空間，須要留意。



踏入2025年，本屆政府任期也進入下半場（黃偉民攝）

▼2024年12月2日 大熊貓「可可」亮相▼



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4個例子中，3個皆是「新鮮滾熱辣」的發生在12月裡。當中，皆大歡喜的是中央再贈送香港一對大熊貓的命名，文化體育及旅遊局委託海洋公園協籌命名比賽，共收到2.2萬份命名建議，其中過千份支持用原名「安安」和「可可」，評審認為兩個名字很有意義，相信市民都希望可以安居樂業，未來凡事有不同可能、不同生機，又指大熊貓對原名亦較適應。

花70萬公帑為中央贈港大熊貓徵名受質疑

最終，一對國寶保住本名「安安」與「可可」，社會普遍支持，但當事後發現命名比賽要斥資70萬元，輿論開始質疑命名比賽的必要性？認為一對國寶早有名字，政府在面對千億財赤，何必勞師動眾辦命名比賽？新任文體旅局局長羅淑佩表示，若沒有辦比賽，也不知道絕大部分人認為原名較好。

河套區發展創科產業，被視作推動香港未來發展的主要引擎（港深創新及科技園影片截圖）

河套區10億直連路 香港出發不能用

同月，政府又經歷兩個施政的小挫折。其一，是斥資10億元興建位於落馬州的河套香港園區直連到落馬洲站的直連路，明年便投入使用，但被立法會議員張欣宇發現，直連路只供經落馬洲支線口岸南下的訪客使用，由香港出發則不能使用，他批評是匪夷所思。最終，創新科技及工業局願意重新檢討修改法例的安排。由於當中涉及進出禁區通告，張欣宇曾建議，短期來講，在相關禁區通告內加入「園區訪客」一項即可；中期來講，他認同有議員提出的，應該積極推動進一步大幅度縮小禁區範圍。

本港的選舉點票經常通宵達旦進行，遭人詬病（張浩維攝）

6日內極速放棄推動智能投票箱

另一個「挫折」則是12月初，政府6日內極速決定在稍後的選舉不推勳智能投票箱，可能開創最快放棄政策建議的先河。政制及內地事務局12月12日向立法會提交《完善選舉安排(綜合修訂)條例草案》立法大綱，草案旨在提供法律基礎，以便在選舉中引入更多資訊科技和智能技術措施，包括研究引入智能投票箱等。政府擬於2025年第一季內將草案提交立法會審議。但在立法會政制事務委員會會議上，議員聚焦選民私隱，會否在發現誤劃選票時有「警報」造成選民尷尬、甚至造成打壓選票行使投白票、廢票權利的客觀效果？讓當局有點始料不及。

據悉，政府高層也察覺立法會的「群情汹湧」，加上有2025年底的立法會換屆選舉「死線」，為免橫生枝節，最終決定放棄推動智能投票箱。政制及內地事務局的解釋是在聽取了民意後，決定從善如流、順應民意，不再在未來的選舉中推動智能投票箱。

選委會選舉點票。（資料圖片）

議員並非反對引入智能投票箱

不過，委員會主席、新民黨議員黎棟國指，當日發言的議員並不是反對智能投票箱，只是提改善意見，期望令未來的選舉運作更加順暢。事實上，黎楝國本人也提出一些有助減少疑慮的建議，只是政府最終決定放棄。

香港選民的投票意向須保密，政府的選舉宣傳片也提醒此點，智能投票箱能發現誤劃票可能引發的疑慮，事前可有考慮過？未知政府稍後提交草案時會否有新提案。

▼2024年5月27日 政府在立法會宣布暫緩實施垃圾徵費 ▼



資深議員嘆政府少了摸底

最後一個例子，當然是大家記憶猶新的垃圾徵費，過程毋須覆述。不同決策局的政策或措施建議，皆因「民意」而叫停或要再研究，有資深的立法會議員提醒，現在強調行政主導情況下，不少政策文件在極短通知期下提交議會。他們回憶指，過去在政策醖釀期間，官員會事先向議員摸底，或者就一些施政想法或構思吹吹風試探民情，好讓政策建議正式出台時，有助減少反彈。

也有政圈中人指出，一些政策因思慮不周而緊急煞停，可能把原本有益社會的立法初心也一併殺掉，復活無期。垃圾徵費便是一個例子。「智能投票箱」的爭議，也可能令社會更加敏感，為日後政府引入智能科技、改善投票效率增加障礙，變相成為「施政內耗」。

狄志遠：政策思考有時不夠成熟

新思維立法會議員狄志遠欣賞政府從善於流，但因應市民、議員對政策的批評，繼而令政府「順應民意」，也反映政府就政策思考有時不夠成熟，甚至到立法會解說不清楚。他指過去確曾有泛民議員「為鬧而鬧」，但現時行政主導，加上立法會監察力度較以往弱，政府不能自認政策方向正確，就與市民、議員減少溝通，反而應理性面對批評。

不過，他也強調不能一竹篙打一船人，指現時亦有部門做足溝通工作、值得欣賞，譬如房屋局推出簡約公屋、過渡性房屋牽涉大範圍的政策改動，起初面對成本太高、運作及位置未如理想等，議員、團體提出很多問題，局長、副局長很願意就此討論，最終政策正式公佈前，已經吸納很多意見，得到立法會一致通過，認為局方有政治觸覺。