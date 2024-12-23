皇馬見面會風波政府難插手　借鑑經驗盛事資助勢加條款｜政圈觀察

皇馬巴塞球星見面會貨不對辦風波，有球迷花費近七千元未獲合照簽名，紛向執法部門和消委會投訴。體育盛事再遇波折，令人聯想起年初美斯缺陣，分別在於今次主辦方無領取政府資助，惟事件同樣影響香港形象。



政界普遍認為港府難插手規管，畢竟屬商業活動，政府場地的表演賽無「甩轆」，「出事」的見面會在私人地方舉行，有官府中人亦認同，應循《商品說明條例》追究。不過，事件值得政府借鑑經驗，尤其明年二月再有球星訪港。據悉「M」品牌盛事資助擬加條款限制，冀令公帑用得其所，料短時間內公布檢討結果。



皇馬對巴塞傳奇表演賽。（夏家朗攝）

皇馬見面會6,880元包合照和簽名

雲集35名西甲雙雄名宿的「傳奇球星表演賽」上周五（20日）在香港大球場上演，焦點除了是皇馬對巴塞球星的賽事，亦落在球迷見面會。價值6,880元的活動套票，讓球迷近距離接觸球星，逐一合照和簽名，是否值得見仁見智，畢竟一眾退休球星曾叱咤一時，包括費高、卡路士、亨利和奧雲。消息稱，皇家馬德里香港官方球迷會有26名會員購買了賽事套票，共涉款約20萬元。

皇馬對巴塞傳奇表演賽。（夏家朗攝）

「自己人」優先入場疑惹怒球星終腰斬

今次問題在於部分球迷付費後，無緣一睹心儀球星的風采，包括一對一合照和簽名，有球迷僅見部分球星15分鐘。現場消息透露，有球迷入場後發現主辦單位早已安排「自己人」或友好人士入場，一度過百人等候，疑惹怒球星。最終，球星提早離場，未能如願付費買套票的球迷怒斥貨不對辦，主辦方致歉，亦難洩球迷心頭之憤，紛向警方備案，並向海關、消委會投訴。

2月2日，球隊國際邁亞密（Inter Miami）訪港，美斯（Lionel Messi）步出飛機。然而他在4日對香港聯賽選手隊的表演賽中未有出場，令本港球迷大失所望。（夏家朗攝）

球星訪港盛事變憾事，可謂無獨有偶，令人聯想起今年初阿根廷球王美斯隨美職球會國際邁阿密訪港，與港隊表演賽但最終全場齋坐無上陣，引起球迷不滿，發酵成「美斯之亂」，政府聲言扣減主辦方1600萬贊助後，最終Tatler撤回資助申請。

皇馬見面會的門票。（崔先生提供）

政府難插手 借鑑經驗盛事資助勢加條款

今次皇馬見面會風波的分別在於主辦方無領取政府資助，惟事件同樣影響香港形象。政界普遍認為港府難插手規管，畢竟屬商業活動，香港大球場雖涉及康文署，但表演賽無「甩轆」，而「出事」的見面會在酒店舉行，難以事事介入，「政府參與太多可能影響製作，要平衡囉」，有官府中人亦認同，應先循《商品說明條例》追究。

不過，事件值得政府借鑑經驗，據悉「M」品牌盛事資助擬加條款限制，令公帑用得其所，除了針對資助方面，亦包括宣傳效果，料短時間內公布檢討結果。

鄭泳舜說皇馬見面會事件與美斯風波性質不同，今次純屬商業活動，釀球迷不滿的第一責任人是主辦單位。（資料圖片/夏家朗攝）

鄭泳舜：美斯事件政府有角色追究 今次屬商業糾紛

本身是大型體育活動事務委員會副主席的民建聯立法會議員鄭泳舜接受《香港01》訪問時說，皇馬見面會事件與美斯風波性質不同，今次純屬商業活動，釀球迷不滿的第一責任人是主辦單位，形容事件一定有損香港形象，「呢件事不能接受，搞到香港賽事好似成日出事咁，其實就係呢兩件事件」，故希望主辦方盡快再交代。

皇馬對巴塞傳奇表演賽。（夏家朗攝）

鄭泳舜說長遠愈來愈多盛事在香港舉辦，惟政府參與亦要取得平衡，「政府追都要有一個基礎，美斯件事可以揸住同政府簽嘅約去傾，如果宜家係商業機構同買咗票嘅人糾紛，都要建基於合約條款」，所以認為官方的角色就是消委會和海關，希望盡快追查。

展望未來，他說足總辦活動經驗較豐富，長遠可參與更多類似體育盛事，支援主辦單位，如現時批出「M」品牌盛事資助時都會參考足總是否支持，亦希望香港日後落實體育仲裁安排後，可以處理類似紛爭。

2025賀歲盃座位表。（FWD MAX生活體驗平台圖片）

新年再有國際球星訪港

本港盛事連連，明年二月大年初四賀歲盃，再有國際足球巨星訪港，包括卡卡、李華度、史高斯、杜奧巴、卡富及大衛施華等，齊集香港與香港足球明星隊在香港大球場踢友誼賽，當中今年增設約150張「世界明星隊見面會套票」，包括簽名會入場券及480元門票一張，售價2888港元。 主辦方會否汲取今次經驗，令體育盛事不變憾事，有待觀察。