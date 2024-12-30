01統計｜沙田區議員上任九個月買樓　有人因一原因物業「大縮水」

改制後的區議會上場一年，470名區議員薪酬劃一增至37,520元。《香港01》統計區議員利益申報，發現至少兩名議員上任後增持物業，當中有人上任九個月便成功「上車」買樓，不過亦有議員物業「大縮水」，由35個減持至3個，原來並非因為看淡後市沽貨，只是不熟知利益申報規定，之後更新申報時剔除大部分由公司持有的物業。



不過，有多名區議員更新利益申報的原因，是當初未有按足指引詳細交代物業地點，其中包括「地王」鄉議局主席、屯門區當然議員劉業強。



區議員利益申報系列報道・二



沙田區議員蔡惠誠（蔡惠誠Facebook）

沙田區議員蔡惠誠上任八個月成功「上車」

樓市自2021年9月開始下行，到今年2月政府為樓市全面「撤辣」，樓價近月才略為回升。不少港人趁樓市低迷時「上車」買樓，包括月薪37,520元的區議員。《香港01》翻查區議員利益申報，發現至少有兩名議員增持物業。

其中，民建聯沙田北區議員蔡惠誠今年1月3日申報時，在「土地及物業」一欄表明沒有物業，上任後八個月便成功「上車」，9月3日申報「沙田區擁有一個物業」，回覆《香港01》查詢時透露單位是自住。

沙田鄉事委員會主席莫錦貴。(鄭榕笛攝)

莫錦貴另類「上車」 弟弟移民收回送贈物業

另外，沙田鄉事委員會主席、當然議員莫錦貴1月5日申報沒有物業，2月15日更新申報表，稱在沙田大圍有一個物業。莫錦貴接受《香港01》查詢時透露該物業是自住，有50年樓齡，當初他買樓後贈予弟弟，因弟弟打算移民故交還予自己，才「增持」物業。

元朗區議員、恆香老餅家首席執行官王偉樑（資料圖片/黃舒慧攝）

元朗區議員王偉樑一原因物業「大縮水」

成功買樓議員固然歡喜，不過亦有議員物業「大縮水」，原來不是因為看淡後市沽貨，只是不慎錯報。

該人就是元朗委任區議員、恆香老餅家首席執行官王偉樑，他原本申報在元朗市中心有35個工業物業，七個月後改為3個。他接受《香港01》查詢時指是錯報，因根據《個人利益登記表格》的要求，如議員持有公司的控制權或逾五成股份，並透過公司持有土地或物業，則須登記。

王偉樑稱後來發現自己只持有3個物業屬自住及持有超過五成股份的公司物業。（資料圖片/黃舒慧攝）

王偉樑稱後來發現自己只持有3個物業屬自住及持有超過五成股份的公司物業，故再更新申報表，過程中沒有收到署方或區議會提醒修改，是自行發現更正。

陳月明由「數個土地」變「12塊土地」

亦有區議員疑因首次填寫不仔細，之後再補充資料，例如身兼北區區議員的選委界立法會議員陳月明，她在1月19日首次申報時列明「在新界北區的打鼓嶺擁有數個土地及物業」，逾一月後詳細申報為「一個自住物業及12塊土地」。

10月23日，選委界立法會議員陳月明出席立法會大會。（黃浩謙攝）

物業利益申報須列明選區

根據利益申報的規定，議員或增選委員需要列明持有土地或物業的一般資料，表格列出的參考例子是「在葵青區的青衣選區擁有一個工業物業」，即需列明所屬地區、選區及物業類型，無需羅列詳細地址。

劉業強等人未有按足指引詳細申報

不過，有區議員首次利益申報時，未有按足指引詳細申報，相隔一個月才主動再更新申報。其中屯門區有5人，包括「地王」鄉議局主席劉業強、李超雄、賴嘉汶、陳孟宜和鄭彥鈞。