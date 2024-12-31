在席不投票 議員只能「另類表態」? ｜政圈觀察

改制後的第七屆立法會任期將踏入最後一年，「愛國者治港」下社會對議員的要求隨之提高。不過，從主席不時要反駁「舉手機器」、「一言堂」等質疑可見，外界對議會的期望仍有落差，部分議員去年更被指出席和投票率低。據悉有人收提示後「坐定定」投票，惟一年過去，多名建制私下坦言聯想起內地模式，形容是一國兩制下的「另類觀感」。



勤政「提示」加上行政、立法互相配合，立法會通過法案的數量較過去幾年多出一倍以上。不過早前個別受爭議項目，在財委會卻出現大部分議員「坐定定」在席不投票下，終低票通過的情況，引起有關方面四出打聽背後「苦衷」，有人趁機表達對撥款的不滿，笑言或許是有限空間下的「另類表態」。



立法會主席梁君彥形容立法會的表現「敢擔當、做實事」，反映行政機關及立法會繼續保持良性互動、齊心做事。（資料圖片／廖雁雄攝）

「坐定定」舉手投票的「另類觀感」

立法會最後一年任期尚餘十一條條例草案待審議，今個會期通過34項政府法案，總計本屆立法會至今通過的政府法案增至83項，較上屆同期多48%，主席梁君彥形容立法會的表現「敢擔當、做實事」，反映行政機關及立法會繼續保持良性互動、齊心做事。

不過，通過法案數量多寡與議會是否盡責並不必然劃上等號。過去有報道指每當法案議案不記名投票，部分議員都不在席，個別人士參與率更不足兩成，社會引發對議員的批評。據悉亦引起有關方面注意，經提點後每當投票臨近議員們都趕到會議廳，出現「坐定定」舉手投票的畫面。

立法會最後一年任期尚餘十一條條例草案待審議，今個會期通過34項政府法案，總計本屆立法會至今通過的政府法案增至83項，較上屆同期多48%。

任期走到最後一年，多名建制私下有所微言，有人認為立法會模式本身參考英國，西方的議會都不時出現少人投票情況，甚至政黨會分工委派代表投票，不同意規限議員必須出席投票，有建制聯想起「人大模式」，形容是一國兩制下的「另類觀感」。

今年三月財委會通過向會計及財務匯報局注資兩億元，當時審議有多名議員質疑會財局未能做到收支平衡，讓人感覺「洗腳唔抹腳」，更未有交代如何達致長遠收支平衡。（立法會直播）

新時代下議會「另類表態」

新時代下要突破這種觀感，筆者觀察議員近年似乎有「另類表態」。以今年三月財委會通過向會計及財務匯報局注資兩億元為例，當時審議有多名議員質疑會財局未能做到收支平衡，讓人感覺「洗腳唔抹腳」，更未有交代如何達致長遠收支平衡。有議員質疑會財局在財赤嚴重下，仍向員工發放花紅，動用逾1,200萬元作招聘費、大幅增加資訊和系統服務開支，以及遷入新辦公室。

有議員質疑會財局在財赤嚴重下，仍向員工發放花紅，動用逾1,200萬元作招聘費、大幅增加資訊和系統服務開支，以及遷入新辦公室。（立法會直播）

財委會有81名委員，最終表決時出現各黨派大部分議員在席不投票的現象，僅有17名議員投贊成票，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓更投反對票，最終項目低票通過。（立法會直播）

財委會有81名委員，最終表決時出現各黨派大部分議員在席不投票的現象，僅有17名議員投贊成票，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓更投反對票，最終項目低票通過。據悉，有關方面也很關注，四出打聽議員原因，大家趁機反映不滿。

政務司司長陳國基今年中曾表明「含淚投票」並非議員應有態度，政府不鼓勵。有建制形容是在不影響項目通過的情況，在席不投票是有限空間下的「另類表態」。

立法會討論議員議案。（廖雁雄攝）

議員議案被指空泛重覆 有人獻計

另一項觀察，是今屆立法會至今3年，雖然曾就121項無約束力議員議案辯論，惟部分議案被指內容空泛，提及國家政策兼重覆中央說法，包括「十四五」規劃、二十大報告等。議員議案本意讓大家辯論不同議題，當然89名議員意見難免重複。

但全國港澳研究會顧問劉兆佳直言議政論政不應只是重複中央說法，要有具體建議才重要，尤其不少民生問題待議員關注。有建制就獻計拉長議員議案收集期，整合主題避免重覆。「愛國者治港」下社會對議員的要求隨之提高，如何在發揮一國兩制特色之間取得平衡，未來一年考代議士的智慧。