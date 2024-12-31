港大校委會成員任期明日生效　陳仲尼辭任科大校董會成員

本身是香港科技大學校董會成員立法會議員陳仲尼，早前獲委任為香港大學校委會成員，他今日（31日）在Facebook表示，已經向科大提交辭職信，正式卸任科大校董會成員一職。陳仲尼回覆查詢指，兩個職位本質上無衝突，但服務科大已經約2年半，如今辭任只是想一心一意服務港大。



政府早前委任王冬勝為港大校務委員會主席，同時委任五人為港大校委會成員，李天柱及施榮懷任期由2024年12月1日起生效，為期3年﹔陳仲尼、黃錦沛及容永祺任期由2025年1月1日起生效，為期3年。



翻查資料，陳仲尼早前獲委任為科大校董會成員，任期由2022年8月1日生效，任期3年，換言之他提早8個月卸任科大校董會成員一職。



陳仲尼議。（陳葦慈攝）

陳仲尼表示，今日起已經正式卸任科大校董會成員一職，未來會全心全意投入到香港大學的校委會工作。他表示，做出這一決定並非容易，但經過諸多考量及權衡之下，相信對個人以及兩所大學而言，都是當下最合適的安排。

陳仲尼辭任科大校董會成員一職。（陳仲尼Facebook）

陳仲尼：科大將必定攀登新的高峰 續寫輝煌

他指出，科大在過往展現出卓越風采，是校董會及全體師生的拼搏奮進。而過去2年半，有幸參與科大的發展研討，和大家共事的時光，都是無比珍貴的經驗，表示非常感恩。他亦相信科大將必定攀登新的高峰，續寫輝煌。