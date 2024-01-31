周文港動議議案為樓市撤辣　陳仲尼反對取消股票印花稅

香港股市樓市疲弱消息連續不斷，選委界立法會議員周文港動議議員議案時提出多個建議，包括樓市進一步「減辣」，甚至「撤辣」等，多名議員支持。



對於有議員提出取消股票印花稅，民建聯立法會議員陳仲尼反對，認為這會對財政收入造成壓力，影響政府的公共服務和基建投資。



周文港提到多個對振興股市的建議，包括透過與內地深化互聯互通的機制，採取更多積極措施吸引更多「北水南下」、「分層」徵收股票印花稅，以刺激中小型上市公司的交投量。對振興樓市的建議包括樓市進一步「減辣」，甚至「撤辣」，調整從價印花稅，包括將最低的徵稅門檻由300萬元上調至500萬元，即購買500萬元或以下的住宅物業，只需要繳納100元的印花稅。

江玉歡：「撤辣」是政府表明提振經濟決心的關鍵

經民聯立法會議員龍漢標促請全面「撤辣」，選委界立法會議員江玉歡則指，作為從事房地產行業法律事務多年的律師，深知站在政府立場上，若一次過撤掉所有「辣招」，或擔心樓市炒風重現，恐怕沒有人願為此承擔責任，故很難一步到位「減辣」。但她強調現時經濟和樓市持續回落，確有提振必要，在這種情況之下，政府更應當做好調研，傾聽持份者意見，運用政策的力量，盡快「撤辣」，不應拖延太久。江玉歡認為「撤辣」可避免樓價急劇下跌，有穩定樓市作用，如若到市場徹底變差後才「撤辣」，則成效將大大降低，可以說「撤辣」是政府表明提振經濟決心的關鍵一步。

有議員建議政府全面撤銷樓市「辣招」。圖為沙田第一城。（資料圖片）

吳秋北對政府「托市」有所保留

工聯會立法會議員吳秋北對於政府是否需要「托市」有所保留，特別是對於樓市，認為現在樓價仍高，商鋪租金也高，地產霸權窒礙其他行業的發展，甚至令很多人透不過氣。吳秋北認同政府確實需要調整政策，但強調這個調整並非為地產商托高樓價，而是為了讓香港得到轉型的機會，讓香港擺脫地產霸權的支配，能重新走上經濟轉型之路，發展出更多元的經濟，讓更多人可以安居樂業。

房屋局副局長戴尚誠指，政府在考慮房屋政策，特別是對整體市場可能有深遠影響的政策時，必須審慎平衡各方利益，並且考慮所有相關因素，提到有些意見可能認為政府「減辣」力度不足，亦有議員的修正案建議政府應撤銷所有住宅物業需求管理措施，全面「撤辣」，但政府必須強調，樓市受多項不同因素影響。現時外圍環境充滿挑戰，利率仍然相對高企，市場氣氛因而較為審慎，同時，在考慮房屋政策的時候，政府必須審慎地作出平衡及整體考慮。

他又提到去年《施政報告》對有關需求管理措施的調整，是政府經審慎評估整體經濟及市場狀況後的務實安排，有關調整能在適切回應市場變化，以及在保持需求管理措施的成效，和照顧香港永久性居民的置業需要三者之間取得合適平衡，政府會繼續密切監察住宅物業市場情況，以確保樓市穩健發展。

1月31日立法會議員討論振興股市，當日恆指收報15485點，下跌218點。（資料圖片）

陳仲尼：資本增值稅會「槍斃」國際金融中心

至於振興股市方面，陳仲尼建議提升港股的融資吸引力，簡化上市程序，提高上市審批的透明度和一致性，積極吸引「一帶一路」、東盟和中東等地的優質企業來港上市，加強與這些地區的經貿合作，承諾維持香港的簡單低稅制，穩定投資者的信心，絕不推出資本增值稅，否則會一槍把香港國際金融中心和國際資產管理中心槍斃。

對於有議員提出的取消股票印花稅的建議，他表示反對，認為這會對財政收入造成壓力，影響政府的公共服務和基建投資。陳仲尼又指出，股票印花稅是政府的重要收入來源，佔年度總收入約9%，如果將稅率下調至0.1%，政府將損失約123億元的財政收入，佔年度總收入約2%。

葉劉淑儀問財金官員是否看淡港股

新民黨主席葉劉淑儀指，留意到有專欄引述財金官員表示，港股不能成為外匯儲備一部份，她對此表示失望，問是否財金官員也看淡港股，認為官員的說法唱淡香港。