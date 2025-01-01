2元乘車檢討成為另類「紅線」　政黨寧願「沉默」之謎｜政圈觀察

長者2元乘車優惠的財政負擔連年上升，最近社福界重量級人馬、學者周永新「獻計」將受惠門檻回復至65歲，結果「一石激起千重浪」，觀乎網上反應以反對者居多，有人反提議高官先減薪，大意都是表達2元乘車「唔郁得」。



政府中人都留意到坊間激烈反應，暫時按兵不動。而政界除了自由黨張宇人與周永新不謀而合外，主要政黨大多沉默。據悉，民建聯內部在政府檢討結果出爐前，不打算主動特別表態，畢竟踏入選舉年；新民黨亦有所避忌，雖然葉劉淑儀多次澄清無建議取消優惠，但走到街上仍面對謾罵。其他願意回應的細政團或「單頭」議員都觀望態度，有建制中人估計未來一段時間政黨傾向以靜制動看待這條另類「紅線」。



去年8月25日起60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（鍾蒨宜攝）

2元乘車優惠料延至今年初完成檢討

長者2元乘車優惠計劃推出12年，合資格年齡由65歲降至60歲，適用的公共交通範圍亦擴大，結果上年度政府開支迫近40億元，連升三年。當局原定設下去年底完成檢討計劃的目標，至今未有下聞。政府中人解釋去年八月底才全面使用樂悠咭，希望收集至少兩季數據觀察濫用情況，換言之最快今年初才完成檢討，確保方案不「辣嘴」才提出。

長者2元乘車優惠計劃推出12年，合資格年齡由65歲降至60歲，適用的公共交通範圍亦擴大，結果上年度政府開支迫近40億元，連升三年。（張浩維攝）

周永新「獻計」削優惠成熱話

檢討方案未出爐，2元乘車優惠議題已十分「火辣」。港大榮休學者周永新為政府千億「滅赤」獻計，上周三（27日）撰文指開源節流應先檢討社會福利政策，建議2元長者乘車優惠計劃下60至64歲長者每月乘車補貼金額不超過700元，相信足夠他們出外活動，又表明更徹底的辦法是把合資格年齡門檻回復到65歲。

周永新。（李澤彤攝）

言論一出，「周永新」名字瞬間登上Google熱門搜尋字，網民就其建議激烈討論，觀乎留言大多持反對意見，有人稱「我交稅咁多年，就嚟60你而家同我講無補貼？」、「高官減人工更加好了」、「政府帶頭減薪市民先服」，可謂「一石激起千重浪」。

自由黨張宇人。（盧翊銘攝）

2元乘車優惠成「敏感詞」 政圈平靜看待

社福界重量級人馬提出建議，政府中人都留意到激烈反應，暫時按兵不動。政界亦相對平靜，除了行政會議成員、代表飲食界的自由黨議員張宇人有開腔，與周永新的還原受惠門檻至65歲的建議不謀而言之外，政圈尤如在平行時空，未見有熱烈討論。

有建制中人坦言，2元乘車優惠尤如「敏感詞」，坦言今年是立法會選舉年，大家都較為謹慎。筆者聞說有地區人士舉辦活動時，不時被街坊問，「呢壇係用你啲錢搞，定係我啲錢？」可見政府千億財赤下，街坊對「錢銀」都十分緊張，擔心享用的福利有變。

葉劉淑儀澄清絕對沒有提出取消優惠。(葉劉淑儀FB)

身歷其境的例子要數到新民黨，前年區議會選舉前夕地區突然廣傳「新民黨提議取消長者2元乘車優惠」的消息，身兼行會召集人的黨主席葉劉淑儀為候選人站台期間，被不少市民質問「為甚麼你要取消長者2元乘車優惠？」，最終葉劉接連拍片澄清是捏造的謠言。已「轉跑道」入政府出任政治助理的廖添誠，更罕有受訪以「新民黨成員」的身份表明「葉太從來無講過要取消2元乘車優惠」。

今年二月，財政預算案表明勞福局今年底會完成2元乘車優惠檢討。圖為港鐵提醒長者2元乘車優惠的新安排及派發「樂悠咭」申請表。

主要政黨大多沉默 據悉不打算主動特別表態

新民黨經過該次事件後，據悉對2元乘車優惠議題已相對小心和避忌，但謠言深入民心，始終有感「水洗都難清」，有時在街上仍受到謾罵。至於建制最大黨民建聯，據悉內部在政府檢討結果出爐前，都不打算主動特別表態，畢竟踏入選舉年，有人坦言「邊個講邊個死」，成為直選議員不敢觸碰的「另類紅線」。

巴士、電車及渡輪等主要向65歲或以上長者提供約半價票價優惠。（林靄怡攝）

其他願意回應2元乘車優惠的細政團或「單頭」議員都持觀望態度，希望政府交代2元乘車優惠「減糖」措施對開支有何影響，才決定立場。有建制中人估計未來一段時間政圈都以靜制動，笑言這個「重擔」要交給選委界或功能界別議員。

立法會福利事務委員會主席、選委界議員管浩鳴。(盧翊銘攝)

選委界管浩鳴盼社會理性看待2元乘車檢討

立法會福利事務委員會主席、選委界議員管浩鳴接受《香港01》訪問時說，政府財赤下，預計未來不少福利措施，都要檢討負擔能力，故不認為2元乘車優惠成為「敏感」議題，問題係宜家財赤，明顯人口結構改變咗，同老人福利有關嘅嘢，你個基數唔同咗，係咪都要諗一諗呢」，呼籲社會理性看待2元乘車優惠檢討。

2元乘車優惠佔政府每年經常開支，由2019-20年度的0.2%增至2023-24年度的0.7%。（資料圖片）

管浩鳴倡2元乘車優惠回復至65歲或以上

管浩鳴說政府鼓勵60歲再就業，然而2元乘車優惠受惠門檻下降至60歲，尤如就業交通補貼，認為要回歸初心，2元乘車優惠不是為了鼓勵就業，而是鼓勵長者多出行「郁下」，「既然係咁點解（門檻）係60歲」。

他認為2元乘車優惠「一定要郁」，最簡單做法是將受惠年齡由60歲回復至65歲，並在某個年期後「劃線」年滿60歲的人士不再享有優惠，「唔會話40歲、50歲嘅人已經期望到時攞（2元優惠）」，相信65歲或以上人士的2元乘車優惠支出，政府會「頂得住」。