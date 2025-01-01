除夕倒數｜李家超到尖沙咀與市民同賞煙花　祝願香港新一年更好

行政長官李家超除夕夜到尖沙咀海傍，觀賞煙花及主持倒數儀式，稱期望2025年香港更好。他也在社交平台上發文，祝市民新年進步，心想事成，更希望大家於2025年跟親朋好友共享社會繁榮穩定，於新一年展開美好新一頁。



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李家超在現場向記者表示，希望「打工的升職加薪，讀書的學業進步，做生意的財源廣進。希望很多人的願望都可以實現，2025年香港大家都更好。」他又稱，除夕夜的氣氛很好、人多熱鬧，「我覺得水泄不通。很開心、很開心，見到大家這麼開心我也很開心，希望大家享受這麼歡樂的時候。」

李家超又在社交平台上稱，他當晚和太太到尖沙咀出席倒數活動，並跟土瓜灣社區客廳家庭的大朋友和小朋友們，一同觀賞璀璨奪目的跨年煙花匯演。

▼1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼

