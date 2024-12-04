大欖隧道何不跟屯赤將藍免費　政府：已由治及興可理性看用者自付

政府明年5月底收回大欖隧道專營權，收回後將實施三個時段的分時收費，私家車分別收45元、30元及18元。坊間早前有聲音希望大欖隧道能參考屯赤隧道或將藍隧道免費，但包括運輸及物流局局長林世雄在內多名官員，多次表示免費不可行。

政府官員今日（4日）在技術簡介會中再解釋，隧道有日常營運開支，故必須以用者自付原則去考量收費，又稱屯赤及將藍隧道免費是因當時社會環境，「今日都幾好，已經係由治及興階段，大家可以理性睇返個安排。」



運輸署12月4日公布大欖隧道新收費最終建議方案，提出分三個時段收費。

大欖隧道新收費在社會上討論一時，普遍認為現時私家車收58元太貴，有共識降價，部份人認為應分時收費、部份人認為要與大老山隧道收費20元看齊，甚至有人認為應與屯門公路及吐露港公路一樣免費，讓駕駛者自行選擇合適道路。

不過，運輸及物流局局長林世雄早前已稱免費不可行，至指比起分流、遏止塞車比較務實，認為分時段收費的方案較可取，並認為用政府資產建造，故須收回一定成本，形容「不收錢是難以服眾」。

政府今日舉行技術簡介會，政府官員再次解釋為何不能免費，強調隧道有日常營運開支，包括抽風、照明等都有一定開支。他表示，雖然屯赤隧道及將藍隧道免費，但推行當時也收費方案，包括屯赤隧道其實有建收費廣場，將藍隧道當也曾宣布會推行易通行等。

大欖隧道專營權將於2025年5月屆滿。（資料圖片/顏銘輝攝）

新方案不走免費路 政府人士：財政赤字非考慮點

政府官員指，因社會環境背景，在該情況下選擇將屯赤隧道及將藍隧道免費，「今日都幾好，已經係由治及興階段，大家可以理性睇返個安排。」他重申最好是用者自付，以該原則為前提下收費，並強調政府財政赤字並非考慮點，「最大考慮係交通，維持自己操作先，冇其他特別考慮。」

新收費方案下商用車收費會由現時64元至213元減至劃一43元，政府稱已將巴士收費等因素列入全盤考慮，屆時巴士收費會撥入專營巴士豁免隧道費基金以助壓低日後巴士公司加價加幅，減輕收費後相信可幫助巴士公司，從而紓緩加價壓力。

張欣宇冀運輸署可與專營巴士公司商討，重新梳理欖隧巴士收費。(資料圖片/盧翊銘攝)

張欣宇稱行走大欖隧道巴士線有減價空間

立法會議員張欣宇認為，大欖隧道變為政府隧道後，巴士公司支付的隧道費會落入隧道基金，新舊收費之間差價則屬節省的成本，認為必定有空間調低收費，冀運輸署可與專營巴士公司商討，重新梳理欖隧巴士收費，「冇理由畀優惠巴士，純慳成本但票價上冇反映。」

另外，政府收費大欖隧道後會即時實施易通行不停車收費安排，政府稱香港土地珍貴，但就該處暫未有新的計劃，故會先拉直行車線及優化巴士轉乘站。他又說會按既定做法，安排新營辦商回聘隧道收費員，相信問題不大。