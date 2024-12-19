預算案2025｜民主思路倡向郵輪旅客徵離境稅　 收緊長者乘車優惠

財政司司長陳茂波本星期展開下年度預算案諮詢工作，行政會議成員湯家驊為召集人的民主思路今日（19日）向陳茂波提交開源節流建議，包括調整離境稅、股票印花稅、利得稅和薪俸稅等稅項，其中離境稅的徵收不只面向飛機客，還要向郵輪客徵收，但不建議徵陸路離境稅。湯家驊解釋是考慮到市民受惠：「你話高鐵，羅湖，落馬洲收稅，好多市民要北上消費，如果收稅，市民仲會唔會受落呢？」



至於節流，民主思路提議將長者乘車優惠票價由2元增至3元，並以一年乘車次數1000次為限。



民主思路向陳茂波提交下手度預算案建議（民主思路提供圖片）

倡離境稅增加面向郵輪客 陸路不收

政府面對千億財赤，湯家驊認為，多年來政府不斷回應市民訴求，在民生福利上增大支出，亦提供多個稅務優惠，例如減紅酒稅、烈酒稅、遺產稅等等，故影響財政收入。「最大支出增幅是福利醫療教育，佔了所有支出60%，是令到政府今日面對財政困難的重要因素。」湯家驊指，讓市民受落的支出不能減，例如社會福利、醫療、教育等涉及民生福利的開支，一經批出就難以撤回，惟有調整其他支出，秉持「開源節流」的原則。

民主思路提出的開源建議，具體包括調整海空離境稅、股票印花稅、利得稅和薪俸稅、汽車首次登記稅、博彩稅。

其中，離境稅方面，現時本港僅向飛機乘客徵收，民主思路提議政府檢討離境稅率，並對郵輪乘客徵收相同離境稅，不過陸路不收稅，以免降低港人北上消費意欲。「你話高鐵，羅湖，落馬洲收稅，好多市民要北上消費，如果收稅，市民仲會唔會受落呢？」至於離境稅建議的調整幅度，湯家驊表示，由於不掌握具體數字，所以交由政府決定。

湯家驊（右二）指不建議開徵陸路離境稅，以免打擊市民北上消費（何夏怡攝）

向富人和購入豪車的車主加稅

汽車首次登記稅方面，民主思路聯席召集人潘學智建議，提高應課稅價值為200萬或以上的豪車的首次登記稅。另一位召集人黃頴灝建議，在利得稅和薪俸稅中引入再多層累進稅率，讓超高收入大企業和高薪人士納入更高賦稅類別，同時中低收入人士的稅率保持不變。

民主思路亦希望港府發展「高端經濟」，包括發展遊艇和私人飛機經濟、提升香港作為世界一流留學品牌、海事中心及中西薈萃文化勝地的國際形象。

民主思路建議收緊2元乘車優惠計劃（政府新聞處圖片）

建議收緊2元乘車優惠 每年限用一千次

翻查資料，2023/24年度政府在長者乘車優惠的實際開支達42.8億元，預計下一年度升至63.4億元。民主思路質疑優惠有被濫用，導致支出失控，因此建議把每程市民應付的票價由現時2元上調至3元，且以每年使用1000次為限。

2018年，政府有報告指出，存在單月使用乘車優惠400多次的極端個案，即平均一日乘車13次。湯家驊引述該個案稱是因為頻繁轉車，指如果設立乘車次數上限，可以減少轉車情況，避免津貼計劃被濫用。

民主思路亦建議政府加大削減開支力度，指每年削減部門經常性開支1%並不足夠，應該增至3%，其中1%透過內部資源重新分配，實質削減2%，以體現財政審慎和效率為核心的施政理念。