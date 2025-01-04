再回應率議員訪日開支爭議　梁君彥：無大飲大食、議員有犠牲

立法會主席梁君彥今日（4日）重申，去年底率團往日本外訪，議員與日方是有實際問題討論，包括讓對方知道本港對日本進口食品的考慮。他形容外訪有成效，至於開支方面，依足指引：「無大飲大食」。他又否認議員是借機放假，指出訪期間剛好適逢冬至，議員也有犠牲，因香港是「冬大過年」。他說不同人有不同看法，大家應繼續向前看。



梁君彥率領立法會議員考察日本，引發爭議（梁君彥FB）

梁君彥去年聖誕前夕率七名議員考察日本，保守估計每名議員開支預算最少逾2.5萬元，8人合共最少逾20萬元，引起爭議。代表團返港被問及如何回應爭議，梁君彥已強調「我哋唔係旅行」，行程緊密包括與當地國會議員見面。至於坐商務艙來回東京和香港，梁君彥解釋根據一般程序，與過往做法一樣，無特別安排，亦沒有超預算。

他今早在一個電台節目中再次回應事件，過去立法會有很多外訪，認為面對面傾談討論會較好，強調今次是有實際問題討論，是想游說RCEP(區域全面經濟夥伴協定)這件事，新任日本駐港總領事來港只是一個多星期也有陪同議員訪日，強調日本政界很重視他們今次的行程。

梁君彥（左）與藤井比早之（右）（日本外務省）

至於有人指議員是趁機在聖誕節放假，他回應指議員有犠牲。

其實我們去時是冬至，香港是「冬大過年」，我們也犧牲了。問題是真正到達是很高級官員及兩名副議長也見了我們，亦很坦誠溝通。他們經常指你沒有「一國兩制」，中國制裁我，你又制裁我，你香港是獨立的。 立法會主席梁君彥

梁指，議員當時已向日方解釋，中國是全面不讓日本食品(進口)，香港只是不容許10個縣（入口）。

回顧過去一年的立法會工作，梁君彥形容2024年是非常忙碌的一年，最重要是成功就《基本法》23條立法，其次亦通過多條涉及民生的法例。他強調今屆立法會處理議案的速度快，討論充份，每條法例由首讀至三讀，需要經過的程序都做足，司局長必然在場解說，議員意見得以充份表達。但他強調，快不等於「馬虎」，不等於沒有監察。他認為現時的議會再沒有惡意破壊或拉布，沒有謾罵，反而是議員與政府官員更理性務實討論法例或政策，有時都會有火花出現。

回應本屆議會從未否決政府撥款申請，梁君彥指議會不一定要「阻住地球轉」（立法會直播）

他又為部分議員議案被批評內容空泛等再作回應，強調並非缺乏多元，事實是很多議案或議員意見可能都涉及「一國兩制」、聯通世界，因此議案很多時提及國家政策，並不出奇。

本屆議會從未拒絕政府撥款申請 梁君彥：不一定要「阻住地球轉」

對於政府的撥款申請在本屆議會從未被拒絕，梁君彥說不一定要「阻住地球轉」才是好的議會，議會能與政府相互制衡和配合很重要，很多政策到大會討論前，已經過財會會討論，議員毋須為問而問，如財委會通過簡約公屋等撥款，可令市民受惠，最重要是合乎程序公義。

至於立法會與議員舉行的前廳交流會也被質疑已流於形式化，梁君彥表示有交流一定是好，可以為政府與議員提供一個較為輕鬆的環境交換意見，有需要可以再約深入討論。至於特首互動交流答問會基本都有既定題目，議員是否適合現場提問其他議題，他認為聚焦討論是好事，讓議員和政府有充足準備。但如果議員很想提出有關近期發生的問題，他認為都可以。