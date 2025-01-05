2元乘車｜曾俊華對60歲門檻好有保留　撐檢討：千億財赤要做嘢啦

2元乘車優惠檢討延至最快今年初出爐，任內推出優惠涵蓋年滿65歲長者的前財爺曾俊華表示，兩元優惠是鼓勵出行的德政，但一直對於優惠降至60歲「好有保留」，與一貫領取長者福利的65歲門檻不一致，更令政府開支增幅驚人。



他說2023年人均壽命超過80歲，「我哋社會係咪仲可以長遠承擔60歲就開始有兩蚊乘車優惠呢？有人覺得處理到濫用，就唔需要處理60歲開始有優惠嘅問題，係咪真係咁呢」，直言政府已連續幾年千億財赤，「依家應該係時候要做嘢㗎喇。」



2元乘車優惠。（林靄怡攝）

2元乘車優惠行動，由6月26日起為兩個月。（林靄怡攝）

財政司前司長曾俊華今天（5日）在社交網站Facebook表示，巴士加價對搭長途車的乘客而言，一程車加價一至兩元都是一種負擔。不過，他說自己是兩元乘車優惠政策的多年受益人，退休之後出入絕大部分時間乘搭公共交通工具。

我真心覺得，（兩元乘車）呢個多年來嘅政策係一項德政，可以鼓勵上咗年紀嘅朋友，多啲搭車四出活動。 財政司前司長曾俊華

曾俊華說， 兩元乘車優惠更催生了銀髮就業市場，不少長者利用車費特平的優勢，去從事運送速遞工作，「佢哋搭車穿梭唔同地方、唔同車站做交收。有唔少老友亦都因為咁，喜歡搭車四圍去唔同地方遊覽」，稱相信香港不少本來隱蔽的長者，因而大幅減少。

2元乘車優惠。

2元乘車優惠的新安排及派發「樂悠咭」申請表。

不過，曾俊華對兩元乘車優惠政策的受惠年齡自2022年，即林鄭月娥政府上場後，將門檻由65 歲降至60 歲很有保留，一來與香港一貫可以領取長者福利的65歲門檻不一致之外，更會令到政府開支大幅增加。

60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（鍾蒨宜攝）

他說五年前每年政府在這方面的支出只是10多億，但上年度已經去到 40 億，「估計喺今個財政年度，更加會颷升到超過 60 億，增幅係相當驚人。」

單喺 60-64 歲嘅朋友使用 2 蚊優惠，差唔多佔整體嘅三成半，有三分之一，呢條數，一啲都唔細。 財政司前司長曾俊華

曾俊華說香港人均壽命愈來愈長，2023年人均壽命超過八十，男士82.5歲，女士88.1歲。

我哋社會係咪仲可以長遠承擔60歲就開始有兩蚊乘車優惠呢？有人覺得處理到濫用，就唔需要處理60歲開始有優惠嘅問題，係咪真係咁呢？而乜嘢情況先至叫做濫用呢？ 財政司前司長曾俊華

他說當全世界討論提高退休年齡，香港作為全球人均壽命高的地方之一，反問是否可以避而不談呢？他相信如果2元乘車政策作出任何修改，一定會引起好大反彈，但如果不檢討，公共交通工具不斷加價，政府補貼增幅亦會相當驚人。

前財政司司長曾俊華。（資料圖片）

我哋已經連續幾年千億財赤喇，依家應該係時候要做嘢㗎喇。 財政司前司長曾俊華

他說自己甚至覺得香港應該開始討論，是否要提高65歲退休年齡，明白改動會牽一髮而動全身，但不能夠不正視或騙自己問題會突然消失，否則就是自欺欺人。