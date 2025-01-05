財赤｜會否擴闊稅基？許正宇：會考慮對市民影響及用者自付原則

政府本財政年度首8個月錄得1,432億元赤字，財經事務及庫務局局長許正宇今日（5日）被問及會否擴闊稅基開拓收入來源，他沒正面回應，稱政府會透過不同方式增加收入和控制支出，並保證財政上的開源節流會考慮對市民影響，以及用者自付的原則，使財政穩健。



許正宇未有正面回應杜拜王子會否如期來港（歐嘉樂攝）

零售市道差過預期 許正宇：港人聰明 未來會更好

去年11月零售總銷貨錄按年跌11.8%，差過預期。許正宇出席電台節目時亦提到市道，他相信未來情況會更好，因為香港人聰明，對市場敏感度高，會按市場調節，故每逢周末都有有店鋪排隊；又指政府有措施支持中小企及發展電子商貿。

許正宇：家族辦公室落戶香港有利經濟

許正宇亦提到，家族辦公室在香港落戶，能讓香港經濟直接及間接受惠，他指現時家族辦公室在港營辦的勢頭不錯，引述香港資產管理量最新研究顯示大約是4萬億美金，差不多是國內生產總額（GDP）的12、13倍，當中約1萬多億美元與私人資本有關。

去年10月底，財政司司長陳茂波在美國紐約訪問期間，與家族辦公室的代表舉行早餐會。（政府新聞處）

讓家族辦公室企業透過資本投資移民計劃來港

他以增加就業為例，解釋家族辦公室對香港經濟正面作用：現時推出的針對家族辦公室的稅務豁免，條件是家族辦公室須按政府規定在香港投資200萬元，及聘請兩名本地員工。去年三月有市場研究估計，約有2,700間單一家族辦公室在港營辦，當中超過一半由資產超過5,000萬美元的超高資產淨值人士成立，成立後需要聘請職員，管理投資、會計及處理法律工作等。

許正宇表示，將會推出措施，令企業在港設立家族辦公室的同時，可以透過資本投資移民計劃來港，很快會有政策細節。