北都博弈？　發展商私下提「兩大訴求」｜政圈風聲

地產市道不振、千億財赤臨門、北都大計又如箭在弦，政府和地產商之間的攻守博弈，已成政圈一大看點。 受制於客觀環境，政府推地步步為營，最新本季僅推東涌一幅住宅地招標，提供745伙。發展局局長甯漢豪解釋，是因地產商仍需時部署，更明言已考慮了「市場意見」。



雖然政府發出「溝通」訊息，地產商卻未完全收貨，最近紛紛約見議員，提出「兩大訴求」，遊說議員支持。有建制派議員聽過地產商「陳情」後，甚至擔心北都發展會受影響。



《香港01》綜合多位議員消息，地產商的「兩大訴求」其一是簡化審批程序，否則「你唔畀我起、我畀息都畀死」，另一憂慮是發展不確定，政府換屆又可能隨時改變地皮周邊規劃部署，擔心「落疊」後影響樓價。地產商投訴審批過程繁複已非一朝一夕；抱怨政府「朝令夕改」卻較少聽聞，意何所指，仍有待觀察。



1月7日，發展局局長甯漢豪公布本季賣地。（黃浩謙攝）

發展商投地保守 政府歸納受息口及地緣政治影響

本季賣地計劃出爐，發展局局長甯漢豪昨天（7日）公布將招標推出一幅位於東涌擴展區106B用地的住宅地皮，佔地3.72萬平方米，提供745伙。她解釋近月港鐵售出同區地皮，故是合適時機推東涌地。今次地皮位於海濱，以簡單招標條款推出，毋須興建任何政府設施及平整土地。

翻查2024年全年政府合共推出3幅住宅官地，最後成功批出2幅「蚊型」住宅地，位於柴灣祥民道用作私人興建資助出售房屋的住宅地流標，與前一年賣地5幅比較，減少3幅。政府歸納發展商投地意欲保守的原因，在於高息及國際地緣政治因素，減息後發展商仍需時部署。

據了解多間本地發展商會派員出席，預料包括在北部都會區有土地儲備或發展項目的新世界、恒地、新地等。（資料圖片）

發展商指審批程序繁多

不過，發展商對「需時部署」卻有另一種說法。最近有發展商紛紛約見議員，私下抱怨政府審批程序繁多，「你唔畀我起，畀息都畀死」，成本上升增加負擔，變相窒礙投地意欲，很希望政府再簡化程序，坦言「做一樣嘢過十個部門，消防處，環保署……拖好多時間」，反而懷念以前工務局的時光。

當局一度說白石角站周邊提供一萬伙公私營房屋單位，惟面對該區私樓區的反彈，改以發展私樓為主。（余俊亮攝）

埋怨發展不確定窒礙投地意欲

另一「投訴」是發展不確定。有發展商埋怨政府換屆又隨時改變地皮周邊規劃部署，並以白石角站周邊發展為例，指當局一度說周邊提供一萬伙公私營房屋單位，惟面對該區私樓區的反彈，改以發展私樓為主，笑言一向賣樓花，過去一年有發展商也罕有要賣現樓，已「落疊」的就要無奈接受市場不確定的後果。

1月7日，地產建設商會便跨黨派聯同經民聯、民建聯合辦論壇邀請發展局副局長出席討論精簡發展流程和提升效率。（經民聯）

除了私下遊說，地產界也有公開動作。昨天地產建設商會便跨黨派聯同經民聯、民建聯合辦論壇，邀請發展局副局長出席討論精簡發展流程和提升效率。局方在會上強調2018年成立由發展局領導的精簡發展管制督導小組，檢視發展項目涉及的審批程序，以及理順各決策局及部門之間與發展相關的規定，並在土地及建設諮詢委員會下成立由專業團體和業界代表組成的聯合小組委員會，提供常設溝通機制，讓業界與政府商討精簡行政審批程序事宜。

1月7日，地產建設商會便跨黨派聯同經民聯、民建聯合辦論壇邀請發展局副局長出席討論精簡發展流程和提升效率。（經民聯）

然而，地產建設商會在會上重申土地發展經常受制於冗長的審批程序，間接窒礙土地利用率，再促請政府研究進一步精簡土地行政程序，例如簡化短期豁免書申請的處理流程等。

有建制擔心審批程序不簡化，會影響北部都會區發展，擔心最後只有國企積極「落水」。這番「擔心」是否言過其實，最後還看政府如何拆招。