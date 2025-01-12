陳茂波：印尼基建投資需求大　需要綠色、創新技術　籲港商抓機遇

財政司司長陳茂波上周聯同政商界、公營機構代表訪問印尼，參加由貿發局在印尼雅加達舉辦的「成就機遇．首選香港」活動和「香港晚宴」，並拜訪多位印尼官員。他認為當地經濟增長空間很大，當地政府正大力投資基建，且歡迎港資和中資企業，呼籲港商港資抓緊發展機遇。



陳茂波與印尼經濟事務統籌部部長Airlangga Hartarto博士會面。（陳茂波網誌）

印尼近年積極發展基礎建設、數字經濟、綠色轉型等，全方位吸引更多外資，促進經濟跨越式發展。陳茂波今日（12日）在網誌中表示，香港是印尼第二大對外投資來源地，2018年至2022年當地來自香港的投資總額達185億美元，不少內地和國際的實業家和投資者都通過香港投資印尼。

陳茂波上周出訪印尼，向當地官員介紹香港可為印尼帶來的金融助力，包括有全鏈條的籌融資服務，如印尼企業來港上市，可以同時接觸到內地和國際的資金；至於基建和綠色項目，亦可通過在香港發行不同幣種的債券、組成房地產投資信託基金，乃至把項目證券化等多種途徑籌資；面對氣候變化帶來的天災風險，也可選用香港推出的巨災債券產品。

陳茂波與在印尼雅加達「成就機遇．首選香港」活動參展的香港科技園初創企業交流。（陳茂波網誌）

陳茂波：當地發展商對港「智慧城市」興趣濃厚

陳茂波指出，印尼對未來的基建投資需求龐大，對創新技術、綠色技術的需求殷切，而本港近年在人工智能、綠色科技、建築科技等取得不錯的發展。

他表示今次訪問團隊內的不少初創企業吸引了當地生意夥伴，例如科學園旗下的10間初創企業，在當地舉行逾50場商務配對活動，有逾30宗合作已進入協議商談的階段，潛在生意額超過500萬美元；有三間從事人工智能和Web3.0領域的初創企業，與印尼公司簽署合作備忘錄，料今年內於當地落實合作項目；且有當地大型發展商，對在發展項目中應用香港的智慧城市方案興趣濃厚。

陳茂波與印尼中國商會總會主要成員會面。（陳茂波網誌）

印尼中資企業：香港可提供貿易、人才支持

近年中國與印尼推進全面戰略伙伴關係和中印尼命運共同體，不少內地企業積極加大到印尼的投資，以此作為其國際產業鏈和供應鏈布局的重要節點。陳茂波透露，與當地中資企業高管交流時，對方認同內地企業「走出去」時，香港在供應鏈管理、貿易融資、財資管理、專業顧問和人才配套等方面能提供強大支持。他指，香港可成為印尼企業拓展中國內地以至北亞市場的基地。

明天（13日）起一連兩日「第十八屆亞洲金融論壇」將於會展舉行，今年論壇增設「海灣阿拉伯國家合作委員會專場」，關注如何深化香港—中東的金融合作，促進更多雙向資金流動。陳茂波說，中東、東盟方面正銳意發展經濟，大力投資基建，呼籲港商港資抓緊發展機遇。